Per Baby Alieno non è finita e il personaggio tornerà protagonista della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. A darne notizia è stata Milly Carlucci, la conduttrice del programma, che è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, ripercorrendo i momenti salienti della prima puntata e parlando proprio del ritiro dei Ricchi e Poveri a fine puntata. "Non è giusto che un personaggio come il Baby Alieno sia uscito senza essere eliminato – ha detto Milly Carlucci – Ne avremo uno nuovo e affronterà lo spareggio all’inizio della puntata contro la Pecorella". Milly Carlucci ha quindi detto in maniera esplicita che quella di venerdì 29 gennaio non è stata l'ultima puntata in cui il pubblico vedrà la maschera.

Cosa è successo nella prima puntata del Cantante Mascherato

La prima puntata del Cantante Mascherato ha dato il suo verdetto, decretando l'uscita dal programma di Baby Alieno. Un'uscita che non è stata tuttavia un'eliminazione vera e propria, visto che i Ricchi e Poveri, chiusi all'interno del costume, si sono ritirati a fine puntata per la difficoltà fisica di riuscire a cantare dall'interno della maschera.

Il ritiro di Baby Alieno, troppi in 4 per un costume solo

Più volte nel corso della prima puntata Milly Carlucci ha segnalato questo problema, fino a che, giunti allo spareggio finale tra Baby Alieno e Pecorella, i quattro hanno comunicato la loro volontà di lasciare il programma, annullando di fatto la sfida per evitare l'eliminazione.

Gli ascolti del Cantante Mascherato

La partenza del programma condotto da Milly Carlucci non ha raggiunto risultati scoppiettanti. Il Cantante mascherato 2021 è partito da 3.615.000 spettatori pari al 16.2% di share, mentre su Canale 5 Alfonso Signorini, arrivato ormai al quinto mese di messa in onda, ha portato il Grande Fratello Vip fino a dopo l'una di notte alla chiusura con 3.232.000 spettatori pari al 18.2% di share.