Che è successo alla maschera del baby alieno de Il cantante mascherato 2021? Di tutto, sin dall'inizio e arrivando fino all'annuncio dell'abbandono del programma. La prima esibizione già aveva messo a dura prova la capacità polmonare dei quattro Ricchi e Poveri, costretti a chiedere di uscire di scena perché impossibilitati a respirare bene. Da lì, la seconda esibizione ha dato il colpo di grazia. Milly Carlucci ha dovuto agevolare la loro uscita la prima volta e successivamente avallare il desiderio di uscire dalla trasmissione dichiarando ufficialmente il ritiro.

Il malore durante la prima esibizione e poi il ritiro

"Baby alieno non ce la fa, deve uscire di scena, chiudiamo tutto per consentire ai nostri collaboratori di portarlo fuori", ha detto preoccupata la Carlucci, "purtroppo sono maschere molto belle ma molto impegnative, si fa fatica a respirare e ogni esibizione è davvero una dura prova" ha aggiunto. Poi, in conclusione di puntata, quando si era pronti allo spareggio tra il baby alieno e la pecorella, la conduttrice, visibilmente a malincuore, ha dovuto fare un annuncio:

Il baby alieno è un esperimento genetico, non è facile fare ed essere questa maschera. Ha nostalgia di casa quindi vuole uscire dalla maschera e svelare la sua identità. Stop alle votazioni social, che siccome non sono a pagamento ci lasciano liberi di poterle annullare. Il fatto che lui esca di qui, salva di conseguenza pecorella, che era allo spareggio con lui.

"L'alieno ha salvato noi umani" ha sentenziato Francesco Facchinetti, prima di assistere al ‘giù la mascherà' dell'ingombrante navicella, sfasciatasi poco prima, mentre aveva cercato di portare a casa la seconda esibizione. Stupore all'uscita dei quattro Ricchi e Poveri: Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

in foto: I Ricchi e Poveri escono dalla maschera del baby alieno

Gli abiti non hanno aiutato

Volti distesi al pensiero di non dover entrare più in quella maschera infernale, che più volte li aveva messi a dura prova nel non emettere un solo lamento che non fosse un suono legato ai brani da portare in gara. "Ma poi gli mettete pure la felpa lì dentro?" ha aggiunto Facchinetti ridendo, sottolineando come, giustamente, gli abiti indossati nel baby alieno, una tuta abbastanza pesante, abbiano contribuito all'insofferenza dei magnifici quattro e, di conseguenza, alla volontà di abbandonare il cantante mascherato 2021.