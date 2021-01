La seconda stagione de Il cantante mascherato è dietro l'angolo. Il format parte il 29 gennaio 2021 su Rai1 con nuove maschere e nuove sorprese. Non cambia la padrona di casa: la conduttrice è sempre Milly Carlucci. Cinque nuove puntate in cui nove nuove maschere si daranno battaglia per vincere il titolo della seconda edizione. Il gioco è sempre duplice: la giuria, così come il pubblico a casa, cercherà di capire chi si nasconde dietro la maschera del cantante mascherato attraverso una serie di indizi e attraverso i brani che vengono assegnati, puntata dopo puntata.

Gli identikit delle nuove maschere

Ecco gli identikit delle nuove maschere: il Lupo, il Baby Alieno, l'Orsetto, il Pappagallo, il Gatto, la Pecorella, la Giraffa, la Farfalla, la Tigre Azzurra. Stretto riserbo riguardo a quelle che sono le identità, i personaggi che si nascondono dietro queste maschere. Milly Carlucci, attraverso una serie di mini-clip, ha però reso note alcune caratteristiche. Vediamo quali.

Le descrizioni delle maschere de Il Cantante Mascherato

Il Lupo: "è un guerriero dagli occhi glaciali. Il lupo è solitario, ma spesso sta anche in branco. È un guerriero, ma è anche un animale furbo. Cosa prevale, la furbizia o l'aspetto guerriero?". Il Baby Alieno "è un bimbo. Quell'astronave è il suo passeggino". L'Orsetto "è il nostro peluches di quando eravamo bambini, che usavamo per consolarci. È divertente e rassicurante allo stesso tempo". Il Pappagallo "è molto, estremamente, elegante. È un dandy dell'800, ma è anche un animale intelligente: il pappagallo parla. Non solo ripete, ma riesce anche a dire la cosa giusta al momento giusto. Ha un profondo acume: non è solo bellezza e piume, c'è profondità". Il Gatto "è forse l'animale più amato dai social, ma è un felino che graffia e fa anche male. Non prendertela mai con un gatto arrabbiato. Non è affatto il giocattolone che potrebbe sembrare". La Pecorella "è una maschera molto alta. È un personaggio forse romantico o forse per niente romantico: ci sono i fiori, è rosa, c'è il ventaglio. Che vuol dire questo? Che potrebbe essere una donna, ma non è detto". La Giraffa "è molto alta, ma questo non vuol dire niente. Ha un collo molto alto, quindi questo ti cambia la proporzione". La Farfalla "è eterea, elegante, sexy. Molto molto sexy. Allo stesso tempo è un insetto curioso, che si trasforma: non nasce farfalla, ma bruco". La Tigre azzurra "è zen, vestita con una corazza. È un personaggio misterioso: la tigre, maschio o femmina, non ha differenze".