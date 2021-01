Il Cantante Mascherato, lo show canoro condotto da Milly Carlucci, sta per tornare in prima serata su Rai1, a partire da venerdì 29 gennaio. I protagonisti, come nella passata edizione, saranno personaggi del mondo dello spettacolo che si nasconderanno nelle nove maschere che quest'anno si contenderanno l'ambita vittoria. A decretare la riuscita di ogni esibizione saranno cinque giurati, con alcune novità rispetto allo scorso anno. Dietro alla scrivania abbiamo, infatti, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo che abbiamo già visto all'opera, mentre sono state introdotte due esuberanti new entry: Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca.

Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca nuovi giudici de Il Cantante Mascherato

Il debutto della seconda edizione è ormai alle porte, dopo il successo dello scorso anno, Il Cantante Mascherato ritorna in prima serata su Rai1 e a scegliere coloro che avrebbero fatto parte della sua squadra è stata proprio Milly Carlucci. La conduttrice ha voluto ad affiancarla in questa nuova avventura due protagonisti della tv italiana, ovvero Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca. La showgirl dopo l'addio al suo programma pomeridiano, Vieni da me, nonostante il grande successo in termini di ascolti, torna in tv in questa nuova veste e sedendosi, quindi, dietro il tavolo dei giurati. New entry, al posto di Guillermo Mariotto, sarà l'ex conduttore di Pechino Express, reduce da un'altra esperienza con Milly Carlucci, quella a Ballando con le stelle, in cui ha fatto parlare di sé per le sue performance a dir poco fuori dal comune.

Il Cantante Mascherato 2021, tutti i giurati nel cast

Oltre alle new entry, gli altri componenti della giuria sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Patty Pravo. I tre erano già stati protagonisti della scorsa edizione e avevano contribuito a far divertire il pubblico, tra sketch e battute ad ogni puntata. Il conduttore de L'Eredità, il deejay e cantante insieme alla dama della musica italiana, sono stati riconfermati nel cast e saranno protagonisti delle prossime puntate.