Sabato 20 febbraio, torna l'attesissimo appuntamento con C'è posta per te 2021. Il programma di Maria De Filippi continua a contare sull'affetto degli spettatori che non si perdono una sola puntata del people show. Gli ascolti lo confermano, anche l'edizione 2021 è un successo. C'è posta per te è giunto alla settima puntata. Vediamo qualche anticipazione.

Ospiti De Martino e Zero

La settima puntata sarà impreziosita dalla presenza di due volti molto amati del mondo dello spettacolo. A fare delle sorprese ai fan saranno il ballerino e conduttore Stefano De Martino e l'artista Renato Zero. Si preannuncia, dunque, una serata carica di emozioni. Come sempre non mancheranno storie di amori interrotti, di genitori che tenteranno di ricucire il rapporto con i figli e di uomini e donne in cerca dell'amore vissuto in gioventù.

I postini di C'è posta per te

A consegnare la posta, i postini a cui il pubblico si è ormai affezionato. Gli spettatori, dunque, rivedranno Chiara Carcano, Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni e Andrea Offredi. Non resta che attendere la messa in onda. L'appuntamento con la settima puntata di C'è posta per te 2021 è alle ore 21:20 su Canale5.