Una delle storie della settima puntata di C'è posta per te che ha catturato maggiore attenzione è quella di Andrea e Arianna. Lui chiama Maria De Filippi perché lei è andata via, convinta che lui sia un traditore dopo avergli trovato dei messaggi sul cellulare. Lui chiede un confronto, vuole riconquistare la sua fiducia. Alla fine, lui finisce anche per inginocchiarsi davanti alla busta. Maria De Filippi rivela un dettaglio: "Voleva farti una proposta di matrimonio qui, ma l'ho bloccato perché mi sembrava davvero troppo".

La storia di Andrea e Arianna

Andrea prende subito la parola quando Arianna entra in studio la busta. Spiega di sentire la sua mancanza, ammette di aver sbagliato tutto: "Io sono molto insicuro. Ero convinto che ti saresti stufata di me. Non ti chiedo di dimenticare, ma di ricominciare insieme. Non buttare via tutto per favore". Lei non ha sopportato che quando ha chiesto un confronto a tre con l'altra persona, lui non l'ha difesa. Inoltre, dalla sera stessa di quel confronto, lui avrebbe avuto altri contatti con altre donne. Lui lo ammette.

Ora mi sono cancellato da tutti i social. Sono disposto a cambiare città, lavoro, tutto per lei. Sono disposto anche a spaccare il telefono qua davanti a lei. Se ho lei, ho tutto. Da quando ti ho perso non mangio e non dormo più. Sei la persona più importante della mia vita. Mi manca fare la colazione insieme, fare la doccia insieme quando torniamo da lavoro e addormentarci sul divano.

Andrea finisce in ginocchio

Arianna non si scioglie: "Perché dovrei rovinare i miei anni migliori stando dietro a lui? Per una volta penso a me stessa anche se sono innamorata di lui". Andrea, a quel punto, tenta il tutto per tutto e si mette in ginocchio. Un gesto a cui nessuna donna è mai indifferente: "Voglio sposarti e avere figli con te". A quel punto, Maria De Filippi anche per placare la tensione fa la sua battuta: "Lui avrebbe voluto chiederti di sposarlo! Ma era troppo, l'ho bloccato". Arianna si decide a quel punto e apre la busta, seppure tra qualche rimbrotto.