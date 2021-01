Sabato 30 gennaio torna l'appuntamento con C'è posta per te. In occasione della quarta puntata del people show di Maria De Filippi, alle storie di problemi e riunioni famigliari si accompagnano momenti più leggeri destinati alle sorprese, con gli ospiti speciali. Il programma va in onda alle ore 21:15 su Canale 5.

Gli ospiti a C'è posta per te

Le guest star della quarta puntata provengono dal mondo della musica e del calcio. Non ha certo bisogno di presentazioni Gianni Morandi, gloria nazionale e ancora oggi idolo delle folle, che a 76 anni compiuti da poco ha ancora la forza e la verve di un ragazzino. Inoltre, vedremo il campione della Roma Nicolò Zaniolo, grande protagonista mediatico sia per le sue imprese calcistiche che per il gossip (con Madalina Ghenea e con l'ex Sara Scaperrotta). Insieme a lui, anche la mamma Francesca.

Gli ascolti di C'è posta per te