Sabato 30 gennaio, Canale5 lascerà spazio alla quarta puntata di C'è posta per te 2021. Il programma di Maria De Filippi continua a riscuotere grande successo. Anche il nuovo appuntamento terrà compagnia agli spettatori con storie emozionanti e talvolta divertenti. Non mancheranno gli ospiti. A impreziosire la quarta puntata saranno Gianni Morandi, Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa.

Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa a C'è posta per te

L'account Instagram ufficiale di C'è posta per te 2021 ha annunciato: "Il centrocampista della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo, insieme alla sua mamma Francesca, saranno una delle sorprese della quarta puntata". Il calciatore, finito di recente al centro del gossip per l'indiscrezione sulla presunta relazione con Madalina Ghenea, farà di certo una sorpresa a uno dei suoi tantissimi tifosi. Con lui anche la madre Francesca Costa. Classe 1977, la sua notorietà è cresciuta di pari passo alla carriere calcistica del figlio, che segue con grande attenzione negli snodi cruciali del suo percorso sportivo. Oggi vanta 397 mila follower su Instagram.

Gianni Morandi a C'è posta per te 2021

Tra gli ospiti della quarta puntata di C'è posta per te, ci sarà anche il cantante Gianni Morandi. L'artista resta uno dei pilastri della musica italiana e gode di un pubblico trasversale e di tantissimi fan. Negli ultimi anni, ha saputo usare sapientemente Facebook per tenersi in contatto con uomini e donne da tutta Italia che regolarmente commentano i suoi post. Nella quarta puntata di C'è posta per te, farà una sorpresa a una persona che – come tanti – è cresciuta emozionandosi con le sue canzoni. Per conoscere tutti i dettagli delle storie che verranno raccontate, non resta che aspettare la messa in onda del programma condotto da Maria De Filippi, sabato 30 gennaio alle ore 21.15 su Canale 5.