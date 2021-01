È ancora "C'è posta per te" a dominare il sabato sera, come ormai consuetudine. Il programma condotto da Maria De Filippi, infatti, sfonda – e di molto – ancora una volta il tetto dei sei milioni di spettatori e arriva a sfiorare il 30% di share, mettendosi alle spalle il diretto concorrente "Affari tuoi (Viva gli Sposi!)" che va in onda, però, fino alle 22.37 (il programma di canale 5 chiude alle 00.35. Il programma condotto da De Filippi bissa praticamente il successo della settimana scorsa, raggiungendo i 6.469.000 spettatori pari al 29.9% di share (la settimana scorsa erano 6.510.000 spettatori pari al 29.6% di share), grazie alle sue storie che hanno come al solito avuto onda lunga anche nei social.

Affari tuoi oltre i 4 milioni

Ospiti di questa puntata sono stati Gianni Morandi e il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana di calcio Nicolò Zaniolo, che è arrivato nello studio assieme alla madre Francesca Costa per fare una sorpresa al giovane Alessandro. Il programma di Maria De Filippi ha dovuto confrontarsi, almeno nella prima metà, con "Affari tuoi (Viva gli Sposi!)", lo spin off del noto programma di Rai1, condotto da Carlo Conti, che nella serata di sabato ha chiuso con 4.284.000 spettatori pari al 15.9% di share (dati di poco inferiori a quelli della settimana precedente che vedevano 4.579.000 spettatori pari al 16.8% di share).

Il resto della programmazione tv

Con i due programmi delle reti ammiraglie di Rai e Mediaset che hanno raccolto davanti alla tv quasi metà della platea televisiva, il resto della programmazione ha visto F.B.I su Rai2 seguito da 1.375.000 spettatori (5.1% di share), mentre "Blue Bloods" è stato seguito da 1.271.000 spettatori col 4.8% di share e "Instinct" da 1.017.000 spettatori e il 4.4%. Su Italia 1 il film d'aimazione "Cattivissimo Me" ha totalizzato una media di 1.329.000 spettatori e il 5.1% di share mentre su Rai3 "Un Fantastico via vai" ha chiuso con 1.289.000 spettatori e share del 5.2%, su Rete4 il classico "Io sto con gli Ippopotami" raccoglie 979.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 la trasmissione "Eden – Un Pianeta da Salvare" ha totalizzato 700.000 spettatori con uno share del 3%, su Tv8 "La Città del Natale" ha tenuto davanti alla tv 230.000 spettatori con lo 0.9%, mentre su Nove "Stevanin – Non ricordo di averle uccise" ha chiuso con 295.000 spettatori e l’1.1% di share.