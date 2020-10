Periodo particolarmente proficuo per Lino Guanciale, uno dei volti più amati della fiction italiana, che sarà protagonista di un nuovo progetto televisivo davvero ambizioso e interessante. L'attore di Avezzano, attualmente sul piccolo schermo con la terza stagione de "L'allieva", sarà uno dei protagonisti di "Noi" il remake italiano della celebre serie tv americana "This is Us" che ha conquistato il pubblico d'oltreoceano, ma ha riscosso un grande successo anche in Italia.

Lino Guanciale possibile Jack Pearson

La notizia è emersa poche ore fa, ma sembra proprio che Lino Guanciale sarà impegnato fino al 2021, quando il progetto dovrebbe verosimilmente comparire in tv. Non si sa ancora quale sia il ruolo a lui assegnato, anche se si vocifera possa essere quello di Jack Pearson, uno dei personaggi più amati del corrispettivo americano. Già lo scorso maggio era stata annunciata questa nuova sfida di Cattleya e Rai1, dove sarà trasmesso il remake, sorprendendo i fan che potrebbero essere piacevolmente colpiti da questa versione italiana della serie tv, sulla quale però si sa ancora molto poco.

Le altre fiction in cui è protagonista

Nel frattempo non si può dire che Lino Guanciale sia a corto di impegni. Proprio in queste settimane, infatti, inizieranno le riprese di "Sopravvissuti" che si svolgeranno tra Genova e Roma. Si tratta di un altro progetto targato Rai che coinvolge anche altre produzioni internazionali, come la tv francese e quella tedesca e dovremmo vedere nella prossima primavera. All'inizio del nuovo anno, però, vedremo il noto attore nei panni de Il Commissario Ricciardi, nato dalla penna di Maurizio De Giovanni e che rappresenta la sua prima fiction da protagonista assoluto, mentre ancora incerta è la data delle riprese de "La Porta Rossa" uno dei grandi successi di Rai2, arrivato alla terza stagione.