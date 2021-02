Da domenica 21 febbraio, in onda su Rai1 la nuova serie tv Le indagini di Lolita Lobosco. Luisa Ranieri interpreta il ruolo della protagonista, vicequestore single e determinata che torna nella sua città natale, Bari. La serie in quattro puntate è liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi ed è ambientata non solo a Bari, ma anche a Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Alla regia Luca Miniero. La fiction è prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, produttori Luca Zingaretti e Angelo Barbagallo. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni prima puntata di domenica 21 febbraio

Anticipazioni della prima puntata della serie tv Le indagini di Lolita Lobosco, in onda domenica 21 febbraio. Il primo episodio si intitola La circonferenza delle arance. Il vicequestore Lolita Lobosco torna nella sua Bari. Quando rientra nella sua città d'origine, si ritrova davanti una scena inaspettata. Le autorità stanno portando via con tanto di manette il primo amore della sua vita, il dentista Stefano Morelli. È accusato di avere abusato sessualmente della sua assistente Angela Capua. Lolita, che ancora prova qualcosa per lui, è convinta che sia innocente. Rinuncia a festeggiare il Natale con la sua famiglia e prova a scagionarlo. Quando le indagini sembrano volgere a favore di Morelli, Angela Capua viene ritrovata morta.

Il cast de Le indagini di Lolita Lobosco: attori e personaggi

Luisa Ranieri interpreta Lolita Lobosco; Lunetta Savino interpreta Nunzia Lobosco; Bianca Nappi interpreta Marietta; Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini; Ninni Bruschetta interpreta il questore Jacovella; Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte; Jacopo Cullin interpreta Lello Esposito; Giulia Fiume interpreta Carmela Lobosco; Francesco De Vito interpreta il Prof. Introna; Corrado Nuzzo interpreta Tonio; Aldo Ottobrino interpreta Petresine; Michael Schermi interpreta Ciro Lorusso; Gina Amarante interpreta Angela Capua; Camilla Diana interpreta Caterina; Susy Del Giudice interpreta Vincenzina; Maurizio Donadoni interpreta Trifone; Paolo Briguglia interpreta Stefano Morelli.

La trama della serie tv con Luisa Ranieri

La serie tv Le indagini di Lolita Lobosco narra le vicende della poliziotta Lolita, interpretata da Luisa Ranieri. Dopo aver lavorato a lungo al Nord, Lolita viene trasferita nella sua città natale, Bari. Come vicequestore si ritrova a lavorare con una squadra composta da soli uomini. Con loro si lancerà in indagini sempre più intricate. Inoltre, tenterà di tenere a bada e smentire i pregiudizi e gli stereotipi, dimostrando il suo spiccato acume investigativo.

Dove vedere Lolita Lobosco in replica e in streaming

Lolita Lobosco andrà in onda per quattro settimane, ogni domenica in prima serata su Rai1. Per chi non potesse seguire la serie in televisione, esiste come sempre una valida alternativa. Basterà collegarsi al sito RaiPlay.it per vedere le puntate in diretta streaming contemporaneamente alla diretta tv. Inoltre, sulla piattaforma sarà possibile guardare gli episodi in replica, dunque successivamente alla messa in onda.