Domenica 14 marzo, in onda su Rai1 il finale di stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. La quarta e ultima puntata della miniserie con Luisa Ranieri, Lunetta Savino e Filippo Scicchitano si intitola Gioco pericoloso. Il vicequestore Lolita Lobosco, dopo essersi recata a una rimpatriata con gli ex compagni del liceo, dovrà indagare sulla morte di uno di loro. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni quarta e ultima puntata di domenica 14 marzo

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco. Il quarto episodio, in onda domenica 14 marzo, si intitola "Gioco pericoloso". Lolita Lobosco è stata invitata a una rimpatriata con gli ex compagni del liceo. Sebbene non ne abbia alcuna voglia, si sforza di partecipare con Antonio Forte che era il suo compagno di banco all'epoca e oggi lavora al suo fianco in Polizia. Il luogo dell'incontro è sempre lo stesso delle rimpatriate precedenti: la trattoria da Salvatore. Nel corso della serata, Lolita chiacchiera con Vittorio Lamuraglia, un suo ex compagno, che ritrova particolarmente invecchiato. L'uomo è molto galante verso di lei e ciò fa ingelosire Antonio.

La morte di Vittorio, suicidio o omicidio?

La mattina seguente, Lolita apprende che Vittorio – il suo ex compagno di classe – è morto. Secondo la prima ricostruzione, sembra che l'uomo si sia suicidato poco dopo aver lasciato la festa. Il Pubblico Ministero è deciso ad archiviare il caso, ma Lolita non ci sta. Secondo lei, infatti, non si è ancora fatta piena chiarezza sulla morte di Vittorio. Insiste per potersi occupare di questo caso. Il vicequestore non si sbaglia. Approfondendo le circostanze del decesso di Lamuraglia riesce a scoprire la dinamica delle ultime ore di vita di Vittorio, scoperchiando un mondo oscuro dove dominano denaro, corruzione e morte.