Alfonso Signorini ha preso le difese di Franceska Pepe in apertura della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020. Dopo che solo una settimana fa il conduttore l’aveva tacciata di maleducazione in diretta tv, un istante prima che l’opinionista Pupo, prendendo in prestito il celebre mantra di Vittorio Sgarbi, le desse della “capra”, il presentatore dimostra di avere cambiato idea e di avere preso a cuore la causa della modella che sta portando scompiglio nel gruppo di concorrenti. Dopo il video degli scontri tra Franceska e il resto della Casa avvenuti durante la settimana, il conduttore ha rivolto una velata critica al suo cast: “A volte mi sembrate come un branco che bullizza la sua preda. Siete tutti coesi contro di lei”.

Antonella Elia difende Franceska Pepe

Anche Antonella Elia ha preso le difese di Franceska Pepe che ha eletto quale personaggio preferito di questa edizione, o almeno uno tra quelli che le stanno più a cuore. Rivolta a Dayane Mello – che aveva reagito con stizza contro di lei durante una lite – e a Stefania Orlando, l’opinionista ha detto:

Dayane, se avessi fatto una cosa del genere a me sarebbe finita in tragedia greca. Stefania le ha dato della “capra”. Se avessi dato a me della provocatrice, ti sarei saltata ai capelli. Franceska è una santa e state cercando di fare gi educatori.

La Casa contro Franceska Pepe

Gli inquilini della Casa di Cinecittà, però, faticano a trovare un punto di contatto con Franceska. Fino a oggi, sono diversi i concorrenti che per i più svariati motivi hanno litigato con la modella che aveva dichiarato di essere stata eletta Miss Europa 2016, salvo poi smentire quando Signorini le aveva fatto notare la bugia. Solo Fulvio Abbate ha dimostrato di avere gradito la presenza della Pepe in Casa, trovandola stimolante anche per i litigi che dalla sua personalità traggono la loro origine. Ma in chiusura, Signorini ha consigliato ai concorrenti di prestare attenzione: “Più vi accanite su qualcuno, più quel qualcuno cresce. Quindi pensateci bene.