Franceska Pepe non è stata eletta Miss Europa 2016. A stanare la bugia della concorrente del Grande Fratello Vip 2020 è stato il conduttore Alfonso Signorini che, durante la nomination che la modella ha fatto durante la terza puntata del reality show, le ha chiesto conto del titolo che la giovane sostiene di avere vinto: “Ho una domanda, perché sul web impazza una questione. Tu hai dichiarato di essere Miss Europa 20216 e di essere stata eletta a Beirut. Ma se vai sul sito di Miss Europa, c’è scritto il nome di un’altra vincitrice, non c’è il tuo. Non è che hai detto una bugia?”.

Franceska Pepe: “Ho detto di avere vinto la prima fascia”

Franceska prova a giustificarsi e dichiara: “Non ho detto una bugia, io ho detto di avere vinto la prima fascia”, ma il conduttore non si lascia fuorviare e precisa: “No, hai detto di avere vinto il titolo, me lo ricordo bene. Guarda che noi perdoniamo le bugie spiritose”. A quel punto, Franceska ammette di avere fantasticato sul titolo: “Vabè dai, che differenza farà mai? Non stiamo qui a mettere i puntini sulle i”. Emblematico il commento di Signorini che, rivolto agli opinionisti, ha dichiarato divertito: “Certo che è un personaggio”.

Miss Europa 2016 è Diana Starkova

in foto: Diana Starkova, Miss Europa 2016

A essere stata eletta Miss Europa nel 2016, secondo quando risulta nell’albo delle vincitrici del concorso, non è stata Franceska Pepe ma la modella francese Diana Starkova. Nata nel 1996 a Monaco, ha cominciato a calcare le passerelle fin da quando aveva solo 15 anni. Nello stesso anno, la Starkova è stata eletta modella dell’anno. È andato a Diana, quindi, il titolo che Franceska sosteneva di avere vinto. Questa sera, nel corso della terza puntata del GF Vip, l’infleuncer è stata costretta ad ammettere la bugia. Inesistente, per sua stessa ammissione, anche il flirt con Vittorio Sgarbi. I due non avrebbero vissuto alcuna storia d’amore. La loro conoscenza sarebbe durata in tutto appena poche ore.