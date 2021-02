Giovedì 25 febbraio va in onda su Italia 1 la finale de La pupa e il secchione e viceversa. Lo show Mediaset giunto alla quarta edizione (la seconda consecutiva, dopo una lunga pausa dalle prime due) schiera 4 coppie di finalisti, che si sfidano per un montepremi di 20mila euro. Tre di loro sono formate da una pupa e un secchione, una è costituita da un pupo e una secchiona (i "viceversa"). Ecco dunque le coppie che, superando le prove di cultura, abilità e affinità, sono arrivate alla fine del gioco e hanno prevalso sul resto del cast.

Miryea Stabile e Luca Marini Giulia Orazi e Gianluca Tornese Matteo Pisano e Linda Taddei Stephanie Bellarte e Alessio Guidi

Miryea e Marini

Miryea Stabile e Luca Marini. Lei ha 22 anni ed è un'influencer e graphic designer proveniente da Brescia, lui è ferrarese e ha solo 20 anni, ha scritto due romanzi e studia ingegneria informatica ed elettronica. Miryea ha raccontato di aver subito bullismo a scuola e di essere rimasta traumatizzata dal divorzio dei genitori. Il percorso nel programma non li ha visti sempre insieme: lui è stato in coppia anche con Laura Antonelli e Stephanie, lei con Alessio Guidi. Hanno vinto la semifinale, a pari merito con Stephanie e Guidi.

Orazi e Gianluca

Giulia Orazi e Gianluca Tornese. 27enne di Perugia, lei è una veterinaria. Lui è un 28enne di Quarto (Napoli) ed è il più noto del gruppo, avendo già partecipato a due edizioni di Uomini e Donne come corteggiatore di Valentina Dallari e Nilufar Addati. Gianluca è fidanzato con una ragazza di nome Francesca (condizione che ovviamente non viola in alcun modo il regolamento della trasmissione). Il ragazzo ha dimostrato di avere un carattere fumantino, tanto che si è scontrato più volte con Giulia, che però è sempre riuscita a calmarlo.

Pisano e Linda

Matteo Pisano e Linda Taddei. 24enne savonese, lui è un ricercatore in fisica, studia in Portogallo e ha partecipato a La Corrida. Lei, 20enne ferrarese, è finita seconda al concorso Miss Universo Italia 2019. Sono uniti sin dalla prima puntata senza mai cambiare compagno/a, hanno vinto la quarta puntata e sono molto amati dal pubblico.

Stephanie e Guidi

Stephanie Bellarte e Alessio Guidi. Lei, pavese, ha 19 anni, fa la modella e ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, ma sogna di fare la regista. Lui ne ha 20, studia economia e ha già partecipato a Ciao Darwin e a Guess My Age. Sono a tutti gli effetti la coppia di questa edizione, perché tra i due è nato del tenero. Lui inizialmente giocava con Miryea e lei con Bartozzi. Dopo vari rimescolamenti, si sono uniti definitivamente. Non hanno ancora "consumato": "Lei fisicamente mi fa impazzire, quindi è difficile trattenersi!", ha ammesso Guidi. Hanno vinto la seconda puntata nonché la semifinale con Miryea e Marini.