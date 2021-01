Alessio Guidi è il secchione che sembra sin dalla prima puntata essere conteso da due "pupe". Assegnato in coppia con Miryea, ha attirato anche le attenzioni della bella Stephanie, al punto che quest'ultima ha dovuto precisare a Miryea: "Non ti preoccupare, non sto rubando il secchione". Intanto, Alessio Guidi gongola dimostrando di essere già dalla prima puntata de La pupa e il secchione e viceversa, uno dei volti più in vista di questa edizione.

Chi è il secchione Alessio Guidi

Alessio Guidi ha 20 anni e viene da Prato. È uno studente di marketing ed è un grande studioso. Si definisce un "secchione 2.0" perché non disdegna l'eleganza e l'aspetto. Chi lo conosce lo definisce un "toscano d'altri tempi" perché nonostante la giovane età si comporta utilizzando termini e modi appropriati. Un aspetto che ha colpito anche la "pupa" che gli è stata assegnata, Miryea.

Chi è la pupa Miryea Stabile

Ex ombrellina sui circuiti di Moto Gp, classe 1997, Miryea Stabile è nata a Brescia ma vive e lavora a Milano. È influencer e lavora nel campo del fitness. È ambassador di Milano_Fit e ha già partecipato a programmi televisivi come "Detto Fatto", "Take me out", "Guess my age" e "Furore". Ha partecipato anche a "Ciao Darwin" e sogna di vincere questa edizione de La pupa e il secchione e viceversa.

Chi è la pupa Stephanie Bellarte

Stephanie Bellarte è nata a Pavia nel 2001, dove ha frequentato il liceo artistico con indirizzo scenografia. Si conosce poco della sua vita privata, ma sappiamo che quattro anni fa è stata nominata Miss Intercontinental e l'anno seguente ha fatto parte di Miss Mondo Italia, condividendo questa esperienza con un'altra pupa del programma, Linda Taddei. La bella presenza di Stephanie Bellarte ha colpito particolarmente Alessio Guidi e, chissà, il suo nome potrebbe essere al centro di qualche gossip.