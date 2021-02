Nuova edizione de "La pupa e il secchione e viceversa" su Italia 1, ma come era già accaduto negli appuntamenti dello scorso anno, può nascere grande complicità tra i "secchioni" e le ragazze che partecipano allo show. Quest'anno, a dire il vero, è successo tutto molto velocemente, dal momento che già dalla seconda puntata gli spettatori hanno potuto assistere allo scoppiare della passione tra due di loro si tratta di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte.

Sebbene nel reality i due siano accoppiati con concorrenti diversi, con i quali dovranno affrontare il loro percorso, tra il ventenne e la modella era già scattata la scintilla sin dalla prima puntata e i due, in realtà, non avevano fatto mistero di questo interesse reciproco, ma non era mai accaduto nulla tra loro se non un avvicinamento a dir poco innocuo. Nella seconda puntata di giovedì 4 febbraio del reality, però, avviene la svolta. I due, infatti, nonostante i ragazzi abbiano organizzato una serata per divertirsi tutti insieme, decidono di allontanarsi da soli e di concedersi un po' di tempo per appartarsi in una camera da letto. Tra una chiacchiera e una carezza, poi, scatta il bacio.

Le parole di Stephanie

Come si può vedere nella puntata, la prima a parlare dell'accaduto è Stephanie che commenta senza risparmiarsi e spendendosi in elogi nei confronti del suo "secchione" preferito. Infatti la diciannovenne dichiara: "Lui è una persona romantica, è delicato è dolce, gentile. Ci siamo baciati, è stato emozionante, è stato passionale, è stato bello, si sentiva che lo desideravamo da tanto". Non meno coinvolto il giovane Guidi che, infatti, si sente dire "che ero innamorato lo sapevano tutti" e dopo questa dichiarazione si avvicina alla sua pupa per baciarla, coronando quello che a quanto pare, da entrambe le parti era un vero e proprio, pensiero fisso dall'inizio del reality.