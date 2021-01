Giovedì 21 gennaio prende il via la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, in onda in prima serata su Italia 1. A condurre il reality è Andrea Pucci, che sostituisce il presentatore della scorsa stagione Paolo Ruffini. Al fianco del comico, troviamo nuovamente Francesca Cipriani, storica ex Pupa. Sono otto le "coppie" chiamate a gareggiare tra sfide trash e test di cultura, tutte costituite da una persona dotata di grande preparazione intellettuale e da una che primeggia dal punto di vista estetico ma non quanto a erudizione. Di esse, cinque sono composte da una pupa e un secchione e tre da una secchiona e un pupo. Versione italiana del reality show Beauty and the Geek prodotto da Ashton Kutcher e Nick Santora, è alla quarta edizione in Italia dopo quelle del 2006, del 2010 e del 2020 (quest'ultima ha introdotto l'elemento del "viceversa", ovvero il pupo e la secchiona). L'appuntamento è per ogni giovedì sera alle ore 21.30, per sei puntate sino al 25 febbraio.

Chi sono le pupe della nuova edizione

Questi i nomi delle pupe chiamate nel cast. Da notare che in alcuni casi si tratta (com'era prevedibile) di nomi già abbastanza conosciuti sul web, che hanno partecipato a programmi televisivi o lavorano nella moda.

Jessica Bucci

Jessica Bucci ha 25 anni e proviene da Avezzano (L’Aquila), ma vive a Torino dove lavora come commessa. Si considera una ragazza semplice, tanto da definirsi “ghetto style”. Profilo Instagram: jessicabucciii.

Laura Antonelli

Laura Antonelli ha 19 anni e proviene da Pomezia (Roma). Parte come una delle più popolari su Instagram, dov'è già un'influencer. Si è classificata seconda a Miss Pomezia e ha conquistato la fascia di Miss la bella d’Italia e Miss prima pagina. Ha inoltre partecipato al videoclip di "Tuer" di Hiro e di "A prima vista" di Shakalab feat. Davide Shorty. Risulta fidanzata con il calciatore della Reggina Andrea Marcucci. Profilo Instagram: laura_antonelli19. Profilo Facebook: laura.antonelli.7545.

Linda Taddei

Linda Taddei ha 20 anni e viene da Jolanda di Savoia (Ferrara). Si è classificata seconda al concorso Miss Universo Italia nel 2019. Potrebbe essere la concorrente perfetta, dal momento che ha ammesso di non aver mai letto un libro in vita sua. Profilo Instagram: taddeilindaaa. Profilo Facebook: linda.taddei.9.

Miryea Stabile

Miryea Stabile, 22 anni, viene da Brescia. Di lei dice che "Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes" e che "Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”". Ammette la sua totale ignoranza ma sostiene di soffrire di memoria a breve termine. Racconta di avere un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico. Ha partecipato a Ciao Darwin. Profilo Instagram: miryeastabile. Profilo Facebook: miryea.stabile.

Stephanie Bellarte

Stephanie Bellarte, 19 anni di Bereguardo (Pavia), fa l'indossatrice. Ha vinto i titoli di Miss Stella del Mare 20217 e Miss Intercontinental 2019 ed è stata Finalista di Miss Mondo Italia 2019. Sogna però di diventare regista cinematografica. Ha partecipato al programma Guess My Age. Profilo Instagram: stephaniebellarte. Profilo Facebook: Stephaniebellarte.

I pupi nel cast de La pupa e il Secchione 2021

Questi invece i nomi dei tre pupi partecipanti. Anche loro hanno già alle spalle alcune esperienze in televisione: due di essi, in particolare, provengono dal mondo di Uomini e Donne.

Gianluca Tornese

Gianluca Tornese ha 28 anni, viene da Quarto (Napoli) ed è un imprenditore, modello e influencer. Ha partecipato a Uomini e donne 2014-15 come corteggiatore di Valentina Dallari e nel 2017 come corteggiatore di Nilufar Addati. Ha partecipato al video di Quando me fatto chiagnere della neomelodica Emiliana Cantone e a una puntata de I soliti ignoti del 2019. Profilo Instagram: gianluca__tornese. Pagina Instagram: GianlucaTorneseOfficial.

Matteo Diamante

Matteo Diamante, 31 anni, genovese, è un organizzatore di eventi, vocalist e speaker radiofonico. Ammette di essersi iscritto all’università solo per recuperare numeri di ragazze. Ha partecipato a Uomini e donne, come corteggiatore di Sabrina Ghio, e ai programmi Take me out e ed Ex on the beach 2020. Profilo Instagram: matteo_diamante_official. Profilo Facebook: Matteo Diamante.

Mattia Garufi

Mattia Garufi ha 24 anni e viene da Milano. Ex pugile, ora fa il modello e PR. In televisione ha partecipato ad Ex on the beach 2020. Vive con il papà, con cui ha un bellissimo rapporto. Profilo Instagram: mattiagarufi. Profilo Facebook: mattia.garufi.1.

I nomi dei secchioni che partecipano tra i concorrenti

Veniamo quindi agli altri protagonisti del programma, partendo dalla categoria dei secchioni. Ricordiamo che le coppie vengono decise in modo casuale nel corso della prima puntata.

Alberto Bartozzi

Alberto Bartozzi ha 29 anni e viene da Senigallia (Ancona). È un esperto di logica e ha deciso di non laurearsi: nel 2014 ha superato il test di ingresso a Medicina ma ha deciso che voleva fare altro. E lo ha fatto. Appassionato di logica sin da bambino, nel 2015 ha fondato il blog LogicaTest. Gira l’Italia per tenere lezione di logica e preparare gli studenti al temutissimo test della facoltà di Medicina. Ha lavorato come giornalista. Profilo Instagram: logica_test. Profilo Facebook: alberto.logicatest.

Alessio Guidi

Alessio Guidi ha 20 anni ed è di Prato. Secchione 2.0, vuole diventare ricco e odia l’ignoranza tanto da essere severo con chi sbaglia il congiuntivo. Parla tre lingue ed è iscritto al secondo anno della facoltà di Economia a Parma, dove ha vinto una borsa di studio. Ha partecipato a Ciao Darwin e a Guess my age. Profilo Instagram: supericciolo.

Andrea De Santis

Andrea De Santis ha 23 anni e proviene da Castrovillari (Cosenza). Studioso di Storia e grande appassionato di treni (ci ha dedicato anche la sua tesi di laurea da 110 e lode), vive a Firenze, adora studiare e vuole fare l’insegnante ma anche il bibliotecario. Le sue tre relazioni con donne sono durate circa tre mesi… in tutto.

Luca Marini

Luca Marini ha 20 anni e viene da Bondeno (Ferrara): sostiene di aver dato un solo bacio a stampo e va fiero della sua verginità. A 10 anni ha partecipato al suo primo concorso letterario con una poesia inventata da lui sulle regioni d’Italia. Studia ingegneria informatica ed elettronica ed è anche ballerino, ha scritto due libri ("Azzurrina" e "Kegivos") e sta lavorando al terzo.

Matteo Pisano

Ricercatore in fisica di 24 anni, proveniente da Dego (Savona), Matteo Pisano si è laureato con 110 e lode e si dice piuttosto attento al denaro, "un po’ come zio Paperone". Sostiene di dedicarsi soprattutto a relazioni on-line: per lui "anche il sesso è economia”. Va fiero di non avere gli addominali e crede infatti che la palestra, come la discoteca, sia un luogo inutile. Studia in Portogallo. Ha partecipato a La Corrida. Profilo Instagram: pisano__matteo.

La secchione dell'edizione

Infine, ecco le le tre ragazze appartenenti alla categoria delle secchione.

Giulia Orazi

Giulia Orazi ha 27 anni, viene da Perugia, fa la veterinaria e si definisce molto timida e riservata. Si è laureata a 24 anni e una settimana dopo è partita alla volta dell'Irlanda per uno stage. Al rientro, si è iscritta alla specialistica. Profilo Instagram: giulia.orazi_dvm.

Sara Hafdaoui

Sara Hafdaoui ha 24 anni e proviene da Roma. Bellissima, determinata e femminista, dopo la maturità scientifica a Udine si è trasferita nella Capitale dove ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia. Sta frequentando la specialistica in Genetica Medica. Adora i libri (da piccola leggeva Dostoevskij) e sogna affermarsi nel campo della ricerca per diventare un “Alberto Angela” al femminile e riscattarsi dopo un’adolescenza in cui è stata vittima di discriminazioni. Profilo Instagram: sara.hafdaoui.

Silvia Gandini

28 anni, di Varese, Silvia Gandini ha un cervello "da secchiona" ma anche un fisico atletico, in virtù del suo lavoro e della sua passione per lo sport. Alle spalle ha due triennali, due magistrali e un diploma ed è fisioterapista, nutrizionista e osteopata. Sta per conseguire la laurea magistrale in Scienze delle attività motorie. Si occupa di sport e segue gli atleti a 360° allo scopo di ottimizzare le loro prestazioni.

Gli ospiti de La pupa e il secchione e viceversa

A ogni puntata del programma è prevista la presenza di ospiti. I nomi chiamati sono quelli di Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.