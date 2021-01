Gianluca Tornese è uno dei protagonisti de La pupa e il secchione e viceversa, il reality di Italia 1 in onda per sei puntate (dal 21 gennaio 2021) e condotto da Andrea Pucci. Il 28enne di Napoli è tutt'altro che sconosciuto al pubblico televisivo di Mediaset: ha infatti già lavorato in televisione, come corteggiatore a Uomini e Donne. Nel programma di Italia 1 riveste il ruolo di "pupo".

Gianluca Tornese a Uomini e Donne

Tornese si presentò per la prima volta nello studio di Maria De Filippi nella stagione 2014/2015 di Uomini e Donne: il ragazzo corteggiò la tronista Valentina Dallari. Arrivò a un passo dall'uscire dalla trasmissione con la giovane emiliana, che però gli preferì Andrea Melchiorre. Nel 2017 Gianluca è tornato in studio per corteggiare Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Si è concentrato in particolare su Nilufar, che però lo ha eliminato dopo poche puntate.

La carriera di Gianluca Tornese

Nato l'11 marzo 1992, Gianluca Tornese è originario di Quarto, comune in provincia di Napoli, e ha un fratello e una sorella. Ha intrapreso la carriera di modello un po’ per caso, come racconta nella sua scheda di presentazione per La pupa e il secchione e viceversa, e dopo il dating show di Canale 5 è diventato un influencer. Nonostante abbia ottenuto una certa fama (il suo profilo Instagram è gianluca__tornese), ha scelto di affiancare alla carriera di webstar anche un lavoro più stabile, in qualità di imprenditore. Ha inoltre partecipato al video di "Quando me fatto chiagnere" della neomelodica Emiliana Cantone e a una puntata de I soliti ignoti del 2019.

La vita privata, l'amore con Francesca

Gianluca si definisce un tipo "verace", con un cuore d'oro dietro l'apparente caratteraccio, ed è molto appassionato di tatuaggi: ne sfoggia diversi sul suo corpo, tra cui un teschio e diversi disegni colorati sulla spalla e il braccio, e le scritte "Scelgo me" e "Life is a game" sul torace. Sul fronte personale, si sa ben poco dei suoi amori passati. Dal 2020, però, Gianluca risulta fidanzato con una ragazza di nome Francesca, della quale ha pubblicato alcune foto sui suoi profili social.