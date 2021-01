Giulia Salemi con il dono dell'ubiquità. L'influencer italo-persiana è infatti tra gli ospiti della seconda puntata de La pupa e il secchione e viceversa, in onda su Italia 1 alle ore 21.30 di giovedì 28 gennaio. Insieme a lei, presente nella prova del Bagno di cultura, i volti protagonisti della serata sono Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate, Natalia Titova e Diego Dalla Palma. Giulia, però, in questo momento è anche al Grande Fratello Vip, chiusa nella Casa più spiata d'Italia da ben tre mesi.

La pupa e il secchione e viceversa registrato mesi fa

La presenza della Salemi a "reti Mediaset unificate" si spiega ovviamente con il fatto che La pupa e il secchione e viceversa è un programma registrato. Le riprese del reality show di Italia 1, condotto quest'anno per la prima volta da Andrea Pucci, si sono svolte diversi mesi fa, ben prima che Giulia facesse il suo ingresso nella Casa (la Salemi è entrata a inizio novembre, dopo un periodo di isolamento in albergo durato una ventina di giorni). Anche Cristiano Malgioglio ha partecipato al GF Vip ed è stato eliminato già da diverse settimane. La pupa e il secchione e viceversa è stato registrato addirittura nel mese di settembre, in una villa alle porte di Roma.

Il cast de La pupa e il secchione e viceversa

La quarta edizione del reality, versione italiana del format americano Beauty and the Geek, vede otto coppie formate da una pupa e un secchione oppure da un pupo e una secchiona, chiamati a misurarsi in sfide giocose o prove di cultura, ma soprattutto nella convivenza forzata. Quella costituita da Mattia Garufi e Silvia Gandini è già stata eliminata nella prima puntata. Restano dunque in gioco Miryea Stabile e Alessio Guidi, Jessica Bucci e Andrea De Santis, Matteo Diamante e Sara Hafdaoui, Gianluca Tornese e Giulia Orazi, Stephanie Bellarte e Alberto Bartozzi, Linda Taddei e Matteo Pisano, Laura Antonelli e Luca Marini. Il programma dura in tutto otto puntate e si concluderà il 25 febbraio.