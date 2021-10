Le 13 coppie di Ballando con le stelle 2021: i nomi dei vip e dei ballerini nel cast Sabato 16 ottobre al via su Rai1, Ballando con le stelle 2021. In queste ore, è stato annunciato il cast completo del programma condotto da Milly Carlucci. Sono tredici le coppie che si sfideranno nell’arte del ballo. Ecco i volti noti (tra sportivi, attori e personaggi televisivi) e i ballerini professionisti della sedicesima edizione.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Svelate le coppie di Ballando con le stelle 2021. Sul profilo Instagram ufficiale del programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, infatti, è stato annunciato il cast completo e dunque i nomi dei 13 concorrenti e dei ballerini che li affiancheranno. La prima puntata di Ballando con le stelle 2021 andrà in onda sabato 16 ottobre su Rai1.

Le 13 coppie di Ballando con le stelle: vip e ballerini

Le tredici coppie di Ballando con le stelle sono decisamente variegate. Ci sono volti legati allo sport come il pilota Andrea Iannone, il rugbista Alvise Rigo e l'ex calciatore Fabio Galante, artisti come Al Bano, Arisa, Mietta, Morgan, Sabrina Salerno e Memo Remigi, l'attrice Valeria Fabrizi, ma anche personaggi come Federico Fashion Style, la modella Bianca Gascoigne e il fisico Valerio Rossi Albertini. Tra i ballerini tornano volti già noti per chi ha seguito le passate edizioni del programma di Rai1, come Lucrezia Lando, Simone Di Pasquale, Anastasia Kuzmina, Samuel Peron e Sara Di Vaira. Ecco il cast completo di Ballando con le stelle 2021:

Al Bano e Oxana Lebedew;

Alvise Rigo e Tove Villför;

Andrea Iannone e Lucrezia Lando;

Arisa e Vito Coppola;

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale;

Fabio Galante e Giada Lini;

Federico Fashion Style (Federico Lauri) e Anastasia Kuzmina;

Memo Remigi e Maria Ermachkova;

Mietta e Maykel Fonts;

Morgan e Alessandra Tripoli;

Sabrina Salerno e Samuel Peron;

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo;

Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira.

I grandi assenti, da Raimondo Todaro a Veera Kinnunen

L'edizione 2021 di Ballando con le stelle dovrà fare i conti con l'assenza di alcuni ballerini molto conosciuti e amati dal pubblico. Primo fra tutti, Raimondo Todaro, che si è unito alla scuderia di Amici. Tra i professionisti che non rivedremo all'opera anche Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa. Non ci saranno, infine, Stefano Oradei, Tinna Hoffman e Marco De Angelis.