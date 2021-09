Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle 2021: Arisa, Morgan e Albano sono tra i concorrenti Il cast ufficiale di Ballando con le stelle è al completo. Milly Carlucci ha annunciato la lista dei 13 concorrenti che sono pronti a scendere in pista nello show danzerino che sta per partire con la nuova edizione. Confermati i nomi in bilico parecchio discussi nelle ultime ore, compresi quello di Arisa, Morgan e Albano Carrisi.

A cura di Giulia Turco

Il cast ufficiale di Ballando con le stelle è al completo. Milly Carlucci ha annunciato la lista dei 13 concorrenti che sono pronti a scendere in pista nello show danzerino che sta per partire con la nuova edizione. Confermati i nomi in bilico parecchio discussi nelle ultime ore, compresi quello di Arisa, Morgan e Albano Carrisi. "Sono personaggi inaspettati nel nostro spettacolo", fa sapere entusiasta la padrona di casa, "mi aspetto una nota di diversità e sensibilità da parte loro".

Ecco chi sono i concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2021:

Arisa

Mietta

Sabrina Salerni

Valeria Fabrizi

Bianca Gascoigne

Albano Carrisi

Fabio Galanti

Andrea Iannone

Valerio Rossi Albertini

Morgan

Federico Fashion Style

Alvise Erigo

Le prime parole dei concorrenti di Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci come promesso ha dato l'annuncio in diretta insieme ad Alberto Matano che ha aperto una parentesi spettacolo prima di chiudere la sua puntata odierna de La vita in diretta. La padrona di casa ha finalmente svelato i nomi dei concorrenti ufficiali del suo show che sta per partire. Tra loro c'è anche Arisa che ha lasciato Amici di Maria De Filippi per approdare in Rai: "Sono felicissima di partecipare a Ballando con le stelle, non sono sicura delle mie performance, ma darò il meglio, spacchiamo tutto", fa sapere la cantante in un video messaggio. "Purtroppo per voi anche io quest’anno farà parte di Ballando", annuncia invece Morgan, la cui presenza sembrava essere in bilico fino all'ultimo per alcune divergenze sul contratto. "Ebbene sì, dopo tanti anni ce l’hai fatta mi hai convinto", scherza Albano con la conduttrice. "Sai che non sono un ballerino ma in qualche modo ce la farò".

Quando inizia Ballando con le Stelle 2021

La nuova edizione di Ballando inizia sabato 16 ottobre in prima serata su Rai 1. Il programma prevede la messa in onda di 10 puntate, sempre di sabato sera tutte rigorosamente in diretta, per terminare dunque sabato 18 dicembre. Confermata la giuria degli scorsi anni, dato che come si suol dire squadra che vince non si cambia. A giudicare le esibizioni dei concorrenti troveremo ancora Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.