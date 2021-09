Morgan a rischio a Ballando con le stelle: “Divergenze sul contratto” La partecipazione di Morgan a “Ballando con le stelle” potrebbe essere a rischio secondo quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini. Sembra, infatti, che vi siano dei problemi in merito al contratto che avrebbe stipulato con il programma, sulla rivista si parla di “brusche divergenze”. Al momento, però, non c’è nulla che confermi queste difficoltà.

A cura di Ilaria Costabile

La prossima edizione di "Ballando con le stelle" partirà il prossimo 16 ottobre, ma nonostante manchi relativamente poco all'inizio del programma sono emerse alcune problematiche che potrebbero far vacillare qualche notizia già data per certa. Sembrerebbe, infatti, che la partecipazione di Morgan possa essere a rischio, stando a quanto riportato dalla rivista di Alfonso Signorini.

Morgan potrebbe non essere a Ballando con le stelle

Nonostante sia stato il primo concorrente ufficiale ad essere annunciato, sembra proprio che la sua partecipazione sia fortemente in bilico e secondo il settimanale Chi il motivo risiederebbe nel contratto stipulato dal musicista per prendere parte allo show danzante previsto per il sabato sera di Rai1. Sulla rivista si legge: "Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando con le Stelle. La sua partecipazione nel programma condotto da Milly Carlucci non è più tanto sicura”. Nulla di effettivamente confermato e che quindi possa far venir meno il cantante, ma essendo un personaggio imprevedibile non si può avere totale certezza nemmeno del contrario.

Da Arisa ad Al Bano gli altri concorrenti

Il cast di "Ballando con le stelle" quest'anno ha attirato diversi personaggi di spicco della televisione e dello spettacolo italiano. Tra i concorrenti annunciati più recentemente c'è anche Arisa. La cantante che lo scorso anno aveva preso parte ad Amici in veste di insegnante, sebbene avesse inizialmente intenzione di ritornare nella scuola più famosa d'Italia, ha poi accettato la proposta di Milly Carlucci e, quindi, si metterà alla prova nel ballo. Altro nome che rappresenta una vera e propria conquista per la conduttrice è la presenza di Albano Carrisi che, quindi, sarà nel parterre dei concorrenti. Nome certo, poi, è quello della bella Sabrina Salerno che si metterà alla prova, mostrando il suo talento sulla pista da ballo.