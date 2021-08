Al Bano sarà un concorrente di Ballando con le stelle 2021 Dopo diverse indiscrezioni sull’argomento, è giunta la conferma che Albano Carrisi sarà uno dei prossimi concorrenti di “Ballando con le stelle”. Il cantante pugliese, quindi, si metterà in gioco mostrando le sue abilità da ballerino e lavorerà nuovamente al fianco di Milly Carlucci come già era accaduto per “Il cantante mascherato”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo tanto vociare, alla fine, è arrivata la conferma di quella che sembrava un'indiscrezione destinata a scemare in breve tempo e, invece, anche Albano Carrisi farà parte della prossima edizione di Ballando con le stelle. Dopo un serrato corteggiamento, quindi, Milly Carlucci è riuscita a conquistare il cuore del cantante pugliese che si cimenterà sulla pista da ballo di Rai1.

La conferma di Al Bano nel cast

Non è la prima collaborazione tra Al Bano e la conduttrice, dal momento che il cantante aveva preso parte ad un'edizione de "Il Cantante Mascherato" e, quindi, si tratta di un sodalizio ben collaudato quello che vedremo a partire dal prossimo 16 ottobre. Le trattative erano in corso già da qualche tempo, ma a darne la conferma è stato il settimanale di DiPiù che proprio in copertina ha pubblicato la foto dei due l'uno accanto all'altra, pronti per iniziare questa nuova avventura. Al Bano non hai mai temuto la competizione e, soprattutto, non si è mai tirato indietro quando si è trattato di iniziare nuove sfide anche televisive, come dimostra la sua esperienza da coach in The Voice Senior, accompagnato dalla figlia Jasmine.

Tutti i concorrenti tra sicuri e ancora in forse

Intanto, però, continuano le trattative per gli altri papabili concorrenti. Se c'è la certezza sulla presenza di Morgan e anche su quella di Katia Ricciarelli, ci sono alcuni dubbi su chi altri possa quest'anno prendere parte alla nuova edizione. Si era fatto il nome di Paola Barale che, quindi, potrebbe scendere in pista, mentre sembra sia sfumato l'accordo che vedeva Arisa tra le prossime future ballerine dello show. Tra i più corteggiati ci sono anche i campioni olimpici Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Il primo, però, ha ben chiarito che non gli dispiacerebbe prendere parte allo show, ma solo in veste di ballerino per una notte e non come concorrente fisso.