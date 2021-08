Paola Barale concorrente a Ballando con le Stelle, la trattativa con Milly Carlucci sarebbe conclusa Sarebbe un grande ritorno sulla tv di Stato per l’ex conduttrice di Buona Domenica, lontana dalla tv da diversi anni ma che nel tempo si è contraddistinta per la sua partecipazione a diversi reality show. Lo scorso anno la conduttrice era arrivata ad un passo dal diventare una concorrente ufficiale del cast, ma a far saltare gli accordi con lo show danzerino di Milly Carlucci sarebbe stata una questione di cachet.

Ci riprova Paola Barale a chiudere la trattativa con Ballando con le stelle. Lo scorso anno la conduttrice era arrivata ad un passo dal diventare una concorrente ufficiale del cast, ma a far saltare gli accordi con lo show danzerino di Milly Carlucci sarebbe stata una questione di cachet. Secondo Novella 2000 però, questa volta la Barale sarebbe davvero pronta a tornare in tv, tanto che avrebbe già messo nero su bianco la firma sul contratto.

Il cast di Ballando con le stelle 2021

C'è ancora qualche tempo per definire i dettagli della prossima edizione del programma, al via sabato 16 ottobre e che andrà avanti fino alla puntata conclusiva di sabato 18 dicembre. Per il momento l'unico concorrente del cast ad essere stato annunciato in via ufficiale è Morgan, la cui presenza era stata assicurata già ad inizio luglio da fonti vicine a TPI. Per quanto riguarda la giuria, risposte certe sono arrivate dalla Carlucci che ha fatto sapere di aver riconfermato i giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni: "Il bello del programma è proprio la giuria, perché è variegata. C'è chi giudica il ballo, chi il comportamento, chi il giudice che sta criticando. È uno spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità".

Paola Barale lontana dalla tv

Sarebbe un grande ritorno sulla tv di Stato per l'ex conduttrice di Buona Domenica, lontana dalla tv da diversi anni ma che nel tempo si è contraddistinta per la sua partecipazione a diversi reality show. Risale al 2008 la sua partecipazione a La Talpa, a due anni dopo la conduzione de La Pupa e il secchione. Nel 2015 l'ex compagna di Raz Degan era nel cast di Pechino Express e nel 2017 ha partecipato in veste di ospite speciale all'Isola dei Famosi che ha vinto proprio Degan. Il modello, di recente, sembrava avesse accarezzato l'idea di entrare nella casa del GFVip, ma un'aspra querelle per via del cachet avrebbe fatto saltare l'accordo.