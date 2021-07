Morgan è il primo nome tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. È quanto riferito da TPI, che nonostante ci sia ancora un'estate di mezzo, dà come certa la presenza dell'artista milanese nel cast dello show ballerino di Milly Carlucci. Stando alle indiscrezioni, i lavori per la prossima edizione sarebbero iniziati proprio negli scorsi giorni, quando Morgan avrebbe incontrato la produzione trovando un accordo. D'altronde non la prima volta che Marco Castoldi calca il palco dell'Auditorium della Rai nelle vesti di danzatore: già nel 2017 era stato ospite della Carlucci come "ballerino per una notte".

Morgan è già stato ospite di Ballando con le stelle

Era aprile 2017 quando Milly Carlucci invitava sul palco di Ballando Morgan, replicando in occasione della finale di quell'edizione che proclamò vincitori l'atleta paralimpico Oney Tapia e dalla ballerina Veera Kinnunen. Una presenza, quella di Marco Castoldi, che fece discutere non poco visto che appena 10 giorni prima era giudice ad Amici, con Maria de Filippi. Morgan lasciò quel ruolo nella squadra bianca dopo un'accesa polemica scoppiata in studio. Si pensò che la Carlucci lo avesse invitato nel suo show proprio per fare uno "sgarbo" in termini di auditel a Maria De Filippi, nonostante lei negò: "Se ho invitato Morgan per fare uno sgarbo alla De Filippi? No, è andata diversamente…Morgan è un personaggio interessante e originale". La conduttrice di Amici aveva replicato al Fatto Quotidiano: "Non avrei invitato Morgan, avrei aspettato un'occasione diversa e non avrei giocato sull'equivoco verità".

Quando inizia Ballando con le stelle 2021

Stando alle indiscrezioni riportate da TPI, la prossima edizione di Ballando con le stelle inizierà ad inizio ottobre 2021. Quest'anno, si spera, dovrebbe filare tutto più liscio per Milly Carlucci, che a causa dell'emergenza Covid ha visto non solo slittare l'inizio del suo programma, ma ha anche dovuto affrontare una serie di infinita di tamponi per il suo cast e di repentini campi di programma per via dei concorrenti che nel frattempo risultavano positivi. Per quanto riguardava il tasto dolente del pubblico in studio, Milly Carlucci aveva optato per la soluzione del "remote audience", ovvero un pubblico reale ma virtuale, a pochi km di distanza dallo studio, trasportato grazie alla tecnologia nell'arena di Ballando, per poter comunque interagire con le esibizioni dei ballerini con fischi, applausi e standing ovation.