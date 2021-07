La giuria di Ballando con le stelle 2021, Milly Carlucci svela chi giudicherà i concorrenti Milly Carlucci ha svelato la giuria di Ballando con le stelle 2021. La conduttrice, mentre si trovava in un bar a Napoli, ha voluto soddisfare la curiosità del proprietario che le ha chiesto i nomi di coloro che giudicheranno i concorrenti. Squadra che vince non si cambia. Torneranno, dunque, Fabio Canino, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

A cura di Daniela Seclì

Fervono i preparativi per Ballando con le stelle 2021. Milly Carlucci è già a lavoro per confezionare una nuova edizione degna delle precedenti. Il programma, che si è dimostrato in grado di tenere testa alla concorrenza di Maria De Filippi, gode ormai di un pubblico di fedelissimi spettatori che sin dalla prima edizione seguono con grande interesse ogni puntata e si appassionano alle coppie in gara. Ma chi saranno i membri della giuria di Ballando con le stelle 2021? Lo ha svelato la conduttrice.

La giuria di Ballando con le stelle 2021

Nel corso delle edizioni, la giuria ha assunto via via un ruolo sempre più importante, non solo nel decidere il destino dei concorrenti, ma anche nel generare dinamiche poi molto commentate sui social. Chi comporrà la giuria di Ballando con le stelle 2021? In queste ore, Milly Carlucci ha pubblicato un video su Instagram nel quale, conversando amabilmente con il proprietario di un bar a Napoli, ha svelato i nomi di coloro che comporranno la giuria. Dato che squadra che vince non si cambia, la conduttrice ha confermato i giurati dello scorso anno: Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Carlucci ha spiegato: "Ho detto al signor Federico (il proprietario del bar, ndr) che la giuria rimane quella che è, anche se ci sono delle persone che mi dicono che io dovrei cambiare Selvaggia Lucarelli ad esempio". Con grande sollievo di Milly, però, il barista ha spiegato di non essere d'accordo:

"Al di là del ballo, delle persone che si sforzano per ballare, il bello del programma è proprio la giuria, perché è variegata. C'è chi giudica il ballo, chi il comportamento, chi il giudice che sta criticando. È uno spettacolo nello spettacolo. Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità".

Quando inizia Ballando con le stelle 2021

Per assistere alla nuova edizione di Ballando con le stelle occorrerà attendere l'autunno. Secondo quanto riporta TvBlog, infatti, le puntate che comporranno l'edizione 2021 del programma di Milly Carlucci, andranno in onda da sabato 16 ottobre 2021 a sabato 18 dicembre 2021.