Marcell Jacobs pensa all’invito di Milly Carlucci: “Andrei a Ballando con le stelle” Subito dopo la vittoria alle Olimpiadi, una pioggia di proposte è piovuta sul capo di Marcell Jacobs, tra cui anche quella di prendere parte a “Ballando con le stelle”. L’atleta in una recente intervista ha dichiarato che parteciperebbe volentieri al programma, ma non come concorrente, bensì come ballerino per una notte.

Non è certo una novità che Milly Carlucci abbia invitato nel suo programma alcuni grandi nomi dello sport, per cui la proposta che in sordina ha lanciato a Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo 2020, rientra perfettamente nelle dinamiche di "Ballando con le stelle". In una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, l'atleta ha rivelato che l'idea di partecipare alla trasmissione lo entusiasmerebbe, ma non come concorrente.

Jacobs a Ballando ma non come concorrente

Quale occasione migliore per il programma di Rai1, che andrà in onda in autunno, quella di accogliere, fosse anche per una sera, un talento come Marcell Jacobs divenuto orgoglio italiano nei cento metri conquistando la medaglia d'oro e bissando l'oro anche nella staffetta 4×100. L'atleta ha voluto spiegare i motivi per cui non parteciperebbe come concorrente che, ovviamente, hanno a che fare con la sua carriera sportiva:

Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte. Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro.

Il cast di Ballando con le stelle

Intanto il cast di Ballando con le stelle sta pian piano prendendo forma. Ci sono alcuni nomi già certi come quello di Morgan, altri in ballo come Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star che la padrona di casa dello show danzante della tv pubblica starebbe corteggiando da un po'. Le trattative sarebbero aperte con altri vip che, quindi, potremo vedere dal prossimo ottobre pronti a volteggiare nella sala da ballo più famosa di Rai1.