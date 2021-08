“Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle”, dopo l’oro la Tv dà la caccia al campione Dopo la medaglia d’oro nei 100 metri, Marcell Jacobs è tra i personaggi più appetibili per la Tv. A poche ore dalla sua vittoria si starebbe già muovendo Milly Carlucci, che lo vorrebbe concorrente a Ballando con le Stelle. Cosa che non dispiacerebbe alla compagna: “Credo lui sia adatto, bello com’è”.

A cura di Andrea Parrella

Dopo la vittoria nella gara dei 100 metri, per Marcell Jacobs si apre un altro capitolo della vita. Nei prossimi anni sarà lui l'uomo più veloce del mondo e questa cosa non può che generare l'interesse di sponsor e della televisione, in particolare quella di Stato, spesso interessata a questi personaggi e pronta a fiondarsi per sfruttarne la scia del successo.

Milly Carlucci interessata all'atleta per Ballando

In questo caso le cose stanno accadendo con grande rapidità. A soli due giorni dal trionfo di Jacobs nella gara dei 100 metri, Jacobs sembra già corteggiato da un programma in particolare, Ballando con le Stelle. È la Gazzetta dello Sport a lanciare l'indiscrezione, parlando di un interessamento di Milly Carlucci per l'atleta, non come ospite ma come concorrente per tutte e dieci le puntate del programma in partenza in autunno. Non sarebbe una cosa fuori dal comune, se si considera che Milly Carlucci ha già avuto diversi atleti olimpici e paraolimpici nel casto del programma del sabato sera.

Le parole della compagna di Marcell Jacobs

A dare maggiore sostanza a questa eventualità è stata la compagna e futura moglie di Jacobs, Nicole Daza, che in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha risposto in merito all'eventualità che in futuro possano arrivare a Marcell delle proposte per la partecipazione a reality e programmi televisivi vari: "A me piace Ballando con le stelle – ha detto – Credo lui sia adatto, bello com’è".

I guadagni di Jacobs dopo la medaglia d'oro

D'altronde per Jacobs si tratterebbe di una ghiotta occasione di introiti, dopo i 180mila euro lordi che la medaglia d'oro a Tokyo 2020 garantirà all'atleta. L'attenzione nei suoi confronti per i prossimi anni sarà qualcosa da gestire con equilibrio e attenzione, perché bisognerà capitalizzare entusiasmi evidentemente destinati a spegnersi o essere normalizzati, ma al contempo toccherà all'atleta tenere alta la concentrazione sullo sport ed evitare che le sirene dello spettacolo siano troppo invitanti.