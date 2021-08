Arisa a Ballando con le Stelle, l’accordo con Milly Carlucci sembra sfumare Quali sono i piani di Arisa per la prossima stagione non è ancora dato sapere. L’artista secondo le indiscrezioni potrebbe non rinnovare il suo impegno con la tv e dedicarsi interamente alla musica. D’altronde non ha smentito le voci secondo le quali Maria de Filippi non l’ha riconfermata nel cast di Amici e a quanto pare sarebbe saltato anche un accordo con Milly Carlucci per Ballando con le stelle.

A cura di Giulia Turco

Il futuro televisivo di Arisa è ancora un mistero. Sempre se ci sarà, per quest'anno, e che l'artista non decida di dedicarsi esclusivamente alla musica. Mentre sembra ormai una certezza che Maria De Filippi non l'abbia riconfermata nella squadra di Amici per la prossima edizione del talent, nelle ultime settimane si era parlato di una possibile discesa in pista di Arisa a Ballando con le Stelle. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia però, pare nonostante le trattative fossero in corso l'accordo con Milly Carlucci sia saltato.

Arisa sostituita ad Amici di Maria de Filippi

Non c'è ancora nessuna conferma ufficiale sui volti protagonisti di Amici dell'edizione che sta per iniziare, tuttavia sembra ormai certo che Lorella Cuccarini tornerà a far parte della squadra di Maria de Filippi, quest'anno come insegnante della categoria canto. Ad essere rimpiazzata invece sembra essere la presenza di Arisa, che secondo le indiscrezioni avrebbe fatto un lungo tira e molla con la produzione, senza trovare alla fine un accordo. Dagospia aveva azzardato che non sarebbe stata riconfermata come insegnante di canto, definendola "strampalata Arisa". La cantante aveva risposto a Roberto D'agostino per le rime, tuttavia senza smentire l'indiscrezione. Al suo posto potrebbe esserci Raimondo Todaro, ex ballerino di Milly Carlucci, nei panni di insegnante di danza.

Il cast di Ballando con le stelle 2021/2022

Da alcuni giorni si parla della possibile presenza di Marcell Jacobs in pista a Ballando con le stelle, visto che il campione olimpico ne ha parlato apertamente in un'intervista rilasciata a Di Più Tv. Non come concorrente, sia chiaro, ma come Ballerino per una notte: "Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni", ha spiegato. Nel frattempo l'unico nome sul quale sembra esserci certezza è quello di Morgan, mentre si vocifera di una possibile partecipazione di Federico Fashion Style e di un ritorno in tv per Paola Barale.