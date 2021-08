“Arisa fuori da Amici, al suo posto Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini”: la reazione della cantante Stando alle ultime indiscrezioni divulgate da Dagospia, Arisa avrebbe lasciato definitivamente la scuola di Amici dopo una lunga trattativa, lasciando il posto di insegnante di canto ad un’altra artista: il personaggio in questione sarebbe Lorella Cuccarini. La cantante, però, ha replicato alle insinuazioni della testata con una storia su Instagram: “Invece di affossare la gente, promuovi la musica” ha così inveito.

A cura di Ilaria Costabile

Il primo programma ad aprire la stagione televisiva di Mediaset sarà Amici, come annunciato già qualche settimana fa e a questo proposito già fervono i preparativi per la prossima edizione, a partire dalla formazione del cast dei professori che accoglieranno i nuovi allievi della scuola di Cinecittà. Stando a quanto riportato da Dagospia, sembrerebbe che Arisa, chiamata lo scorso anno come insegnante di canto, non sia stata riconfermata. Dinanzi a queste illazioni la cantante non ha potuto mantenere il silenzio e su Instagram, infatti, ha pubblicato un storia in cui chiarisce la sua posizione.

La risposta di Arisa a Dagospia

Sulla testata di Roberto D'Agostino si legge: "Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa". Non si evince quali siano stati i reali motivi di questo possibile addio, ma al posto della cantante genovese, pare sia stata spostata Lorella Cuccarini, già riconfermata, come da lei stessa annunciato in un'intervista al settimanale Oggi. Intanto, dopo le notizie divulgate da Dago, ecco che arriva la risposta di Arisa che su Instagram, non smentisce quanto dichiarato sulla testata, ma sottolinea come non si conosca la realtà dei fatti:

Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi.

Raimondo Todaro maestro di ballo ad Amici

La cantante, quindi, ha risposto per le rime senza però dare conferma di una notizia che, ormai, circola tanto da essere diventata uno dei trend su Twitter. Intanto, se come è stato dichiarato Lorella Cuccarini si occuperà del canto, a prendere in mano le redini del ballo sarà, invece, Raimondo Todaro che proprio di recente si è congedato da Milly Carlucci dopo anni di fruttuosa collaborazione. Dopo l'ospitata della scorsa edizione di Amici, quindi, pare che il ballerino abbia deciso di passare alla concorrenza, assecondando la necessità di cercare nuovi stimoli.