Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: “Ho bisogno di nuovi stimoli” Raimondo Todaro ha detto addio a Ballando con le stelle. Il ballerino era uno dei volti più rappresentativi del programma di Milly Carlucci. Faceva parte del cast dal 2005. Ha vinto ben cinque edizioni. Su Instagram Todaro ha comunicato il desiderio di ricercare nuovi stimoli e cimentarsi con nuove esperienze. Approderà ad Amici?

A cura di Daniela Seclì

Ballando con le stelle perde uno dei suoi ballerini più rappresentativi. Raimondo Todaro ha annunciato che non sarà nel cast dell'edizione 2021. Il ballerino faceva parte della squadra di Milly Carlucci dal 2005. Dopo oltre quindici anni in pista, ha avvertito il bisogno di fare nuove esperienza.

Raimondo Todaro dice addio a Ballando con le stelle

Nell’ultima edizione era in coppia con Elisa Isoardi

Raimondo Todaro ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha annunciato di aver preso la decisione di lasciare Ballando con le stelle. Rimane intatta la stima che prova nei confronti della conduttrice Milly Carlucci e di tutto il gruppo di lavoro. Ha assicurato che continuerà a seguire la trasmissione da casa:

"Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All'epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire. Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l'idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro".

Il suo futuro è ad Amici con Francesca Tocca?

Il percorso di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle è stato decisamente luminoso. Il ballerino, infatti, ha vinto ben cinque edizioni: la seconda edizione (2005), in coppia di Cristina Chiabotto; la terza (2006) con Fiona May; la sesta (2010) con Veronica Olivier; la nona (2013) con Elisa Di Francisca e la decima (2014) con Giusy Versace. Nei mesi scorsi, Raimondo Todaro ha partecipato ad una puntata di Amici in qualità di giudice esterno, esprimendosi sul conto dei ballerini in gara. Il suo futuro è nel programma di Maria De Filippi, dove nel cast c'è anche l'ex moglie Francesca Tocca? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.