Raimondo Todaro via da Ballando, Milly Carlucci: “Amici da 15 anni, sarebbe stato carino vedersi” La conduttrice di Ballando con le Stelle rompe subito il silenzio sull’addio a Ballando con le Stelle di una colonna del programma e non nega il dispiacere. Todaro lascia il programma dopo 15 anni e si parla di un suo passaggio ad Amici, ipotetico nuovo capitolo della rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi.

Milly Carlucci non perde il suo garbo, ma non maschera il dispiacere per la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando con le Stelle. Il ballerino del programma storico di Rai1 ha dato l'addio dopo 15 anni, dando l'annuncio via social. "Avevo bisogno di nuovi stimoli", questa la ragione del suo addio. Con un post pubblicato su Twitter, la conduttrice commenta la notizia, raccontando che fosse a conoscenza della possibilità che Raimondo Todaro scegliesse di andare via:

Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando. Che Raimondo fosse in trattativa con un'altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare il programma.

La reazione di Milly Carlucci all'addio di Todaro

Su questo passaggio prende forma la critica di Milly Carlucci a Todaro: "Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme" Quindi la scoperta improvvisa dell'annuncio di Todaro:

Stamattina con un po' di delusione ho invece visto il suo post. Rai, Ballandi hanno la massima stima di Raimondo e abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Mascherato è diventato anche un coreografo, una storia importante e non scontata. Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo.

Raimondo Todaro passa ad Amici?

Non è ancora chiaro quale sarà la destinazione di Raimondo Todaro, ma si rincorrono le voci sulla possibilità che il ballerino passi ad Amici. Il pensiero, in tal caso, andrebbe certamente alla rivalità, seppur rispettosa, che Milly Carlucci ha con Maria De Filippi. Rivalità che ha già portato negli anni a rispettive campagne acquisti tra i due programmi. I casi di Natalia Titova e Morgan (tra i concorrenti di Ballando il prossimo anno) sono dei precedenti illustri.