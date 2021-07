Lorella Cuccarini confermata come insegnante ad Amici: “Maria De Filippi mi ha voluta di nuovo” Lorella Cuccarini sarà nuovamente l’insegnante di danza ad Amici 2021. La conferma arriva dalla showgirl che intervistata dal settimanale Oggi ha raccontato di aver trovato la sua dimensione nello show di Canale 5. Non poteva mancare, però, un riferimento alla Rai dopo l’ultima esperienza lavorativa, non propriamente idilliaca.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le novità della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi c'era anche l'arrivo nel parterre dei professori di Lorella Cuccarini. La conduttrice e ballerina, è stata chiamata in qualità di insegnante di danzae, infatti, proprio in questa veste è stata riconfermata per il prossimo anno nel cast della trasmissione. La notizia è stata resa nota durante un'intervista la settimanale Oggi, dove la showgirl ha parlato anche dei suoi trascorsi con la Rai.

Il ritorno ad Amici

Non è la prima volta che Maria De Filippi si offre come porto sicuro per alcuni personaggi della tv che sono intenti a cercare una loro collocazione. Ed è così, infatti che, dopo il saluto piuttosto burrascoso con la tv pubblica, Lorella Cuccarini è approdata a Mediaset per volere della regina di Canale 5. La sua competenza nel mondo dello spettacolo e della danza ha fatto in modo che il suo exploit nella scuola di Cinecittà fosse apprezzato da tutti. Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, la showgirl racconta di essere stata riconfermata nel cast della prossima edizione del talent show e di sentirsi felice di aver iniziato questa nuova avventura televisiva:

Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono contenta che questa avventura continui. Nuovi progetti con Maria? Perché no? Non avrei dubbi. La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti.

Lo scontro con Alberto Matano

La querelle con la Rai è nata dopo l'esperienza di conduzione de La vita in diretta accanto ad Alberto Matano. Quei mesi, a detta della conduttrice, non sarebbero stati propriamente idilliaci, dal momento che non ha mai potuto godere di un buon rapporto con il suo collega. Lorella Cuccarini, infatti, scrisse una lettera nella quale lamentava il fatto di aver trovato un compagno "maschilista ed egocentrico" e attorno alla vicenda si alzò un polverone che inghiottì sia la tv pubblica che il noto giornalista che, però, non ha mai dato adito alle voci che sono emerse sul suo conto. Dopodiché, però, il ruolo della conduttrice non è stato poi definito e non c'è stata una nuova collocazione, come lei stessa sperava, nei palinsesti Rai.