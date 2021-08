Veera Kinnunen è incinta, aspetta il suo primo figlio da Salvatore Mingoia La ballerina di Ballando con le Stelle, 36 anni, sta per diventare mamma del suo primo figlio. Veera ha alle spalle il noto triangolo amoroso che ha coinvolto il suo storico ex fidanzato Stefano Oradei e l’ex calciatore italo-argentino Daniel Osvaldo, conosciuto in pista al programma ballerino di Milly Carlucci. Oggi è felice al fianco di Salvatore Mingoia, un judoka che le ha dato la stabilità che cercava.

A cura di Giulia Turco

La professionista di Ballando con le Stelle Veera Kinnunen è incinta del suo primo figlio. La ballerina, 36 anni, ha alle spalle la storica relazione con Stefano Oradei, collega di Ballando, finita per il presunto tradimento di lei con il calciatore Daniel Osvaldo che conobbe in pista al programma, sta per diventare mamma. Oggi al suo fianco c’è Salvatore Mingoia, un judoka classe 1993 con il quale è fidanzata da circa un anno. Su Instagram, Veera ha condiviso un tenero scatto con il pancione annunciando ai suoi follower la gravidanza: “Aspettandoti! È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna. Queste foto sono state fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia!”.

La lite tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei

Aveva fatto parecchio scalpore la querelle amorosa esplosa tra i due professionisti di Ballando Veera Kinnunen e Stefano Oradei nell'edizione del 2019. La loro relazione durava da anni, si erano conosciuti per via della loro passione in comune per il ballo che li aveva portati entrambi in pista al programma ballerino di Milly Carlucci. Avevano persino aperto e gestito una scuola di danza insieme. Poi l'amore è finito, a quanto pare prima che la ballerina si lasciasse persuadere dalle attenzioni dell'ex calciatore Daniel Osvaldo, conosciuto proprio in tv. Eppure Oradei non era riuscito a tenere a freno la sua gelosia e aveva fatto parlare la loro litigata dietro alle quinte del programma, dopo che il ballerino avrebbe tentato persino di bloccare una trasferta di Veera e Dani. La Carlucci lo aveva rimproverato: "Questa cosa è iniziata mesi fa. Spero che tu voglia crescere nel modo di comportarti perché Veera è stata sempre una persona corretta".

La relazione di Veera con Daniel Osvaldo

Tant'è vero che in seguito il ballerino avrebbe ammesso, ospite nel programma di Eleonora Daniele, che la sua storia con Veera si era conclusa già prima del suo flirt con l'ex sportivo. “Accetto le scuse e ci vuole coraggio, ma a me è dispiaciuto tantissimo che la mia professionalità sia stata messa in mezzo”, aveva risposto lei al tentativo dell'ex compagno di rimediare al danno d'immagine. Eppure dopo un'estate d'amore (erano stati persino in Finlandia a conoscere la famiglia di Veera), già a dicembre 2019 si era iniziato a vociferare della rottura tra la ballerina e l'ex giocatore italo-argentino.