Raimondo Todaro professore ad Amici, è già guerra con Alessandra Celentano: “La danza è una” Raimondo Todaro sarà il nuovo professore di danza della scuola di Amici. Sembra ormai ufficiale a giudicare dal post pubblicato sui profili social del programma, che riporta un divertente siparietto avvenuto tra il ballerino e la maestra Alessandra Celentano. “Sono pronto!”, scrive lui, “le farò capire che la danza ha tante sfumature”. Sembra proprio che Todaro finirà nel mirino della Maestra quest’anno: si prevedono scintille.

A cura di Giulia Turco

Sembra ormai ufficiale: Raimondo Todaro sarà Amici 21. Le voci sulla sua partecipazione nel team di insegnanti del talent show di Maria De Filippi si rincorrevano da mesi, ma a rendere tutto concreto ci ha pensato un post pubblicato nelle ultime ore sui profili social ufficiali di Amici. Dopo il chiacchierato divorzio del ballerino da Milly Carlucci e la sua fuoriuscita dalla squadra di Ballando, pare ormai certo che vedremo Todaro nei panni di insegnante di ballo della prossima edizione di Amici, al via da settembre. Mentre il programma scalda i motori, ecco già sorgere i primi simpatici battibecchi con la maestra Alessandra Celentano.

Le frecciatine tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Le risposte piccate della maestra Celentano sono ormai un must del programma di Maria De Filippi che da vent'anni può contare su una delle colonne portanti del talent show. La Celentano incarna da sempre l'ideale della danza classica, del duro lavoro e della tecnica che si raggiunge con lo studio e i sacrifici. Negli anni sono tanti i ballerini (e i colleghi) finiti nel suo mirino delle critiche, con i quali ha intavolato accesi battibecchi che hanno animato le puntate del programma. Quest'anno sembra che il personaggio che le darà filo da torcere sarà proprio Raimondo Todaro, con il quale è già iniziata un siparietto via social. "Ho letto quest'estate l'intervista a Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli piacerebbe partecipare ad Amici. Anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché la danza è una e forse lo capirebbe. Maria perché non prenderlo?". Divertita la risposta del ballerino, che su Instagram ha replicato:

Cara Alessandra, anzi scusi… maestra Celentano. Sono pronto!!! Il rischio è che se verrò forse finalmente tu, anzi lei, vedrà che la danza non è una sola…ma ci sono tante sfumature…

L'addio di Raimondo Todaro a Milly Carlucci

Riavvolgendo il nastro di quanto è accaduto, dopo l'ultima edizione di Ballando con le stelle, Todaro ha fatto sapere che non avrebbe rinnovato la sua presenza nel programma di Milly Carlucci per il prossimo anno. Un addio che ha suscitato scalpore, dopo 15 anni di esperienza nello show di Rai 1. "Sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly lo sa… Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che non è un tradimento, il mio, ma un salto…", ha spiegato in seguito. Ha fatto parecchio discutere la modalità del suo addio, che secondo le voci sarebbe stato piuttosto brusco. Lo ha confermato la stessa Milly Carlucci, che tuttavia con la nuova edizione alle porte, sembra essere andata oltre: