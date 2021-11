Mietta torna in pista a Ballando con le stelle, l’annuncio di Maykel Fonts Mietta tornerà a ballare nella prossima puntata di Ballando con le stelle. La cantante, finalmente negativa dopo aver contratto il Covid, è pronta a rimettersi in gioco come annunciato dal ballerino Maykel Fonts.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di tre puntate dal suo debutto a Ballando con le stelle, torna in pista Mietta, in coppia con Maykel Fonts. La cantante, quindi, è pronta a rimettersi in gioco mostrando al pubblico italiano la sua bravura, considerando che il suo debutto aveva riscontrato un certo successo. Significa, quindi, che l'artista è risultata negativa al Covid-19 che ha scoperto di aver contratto poco dopo la puntata del 16 ottobre dello show. L'annuncio è stato diffuso dal ballerino che, infatti, ha condiviso un post in cui ha scritto: "Ci siamo, si riparte questo sabato".

Il ritorno nello show di Rai1

Dopo un isolamento di due settimane, necessarie affinché la cantante risultasse negativa al tampone molecolare, attestando così la sua guarigione, Mietta tornerà regolarmente ad esibirsi, cercando di conquistare quanti più voti possibili con la sua performance, preparata in soli quattro giorni. Non mancheranno polemiche al suo rientro, dal momento che una volta scoperta la sua positività, la cantante è stata travolta da una vera e propria bufera, poiché ha dovuto dichiarare di non essere vaccinata.

La polemica attorno a Mietta

Il tutto si è verificato in seguito ad una domanda, come sempre ficcante, da parte di Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto alla concorrente se si fosse sottoposta alla vaccinazione, ricevendo dopo un primo momento di esitazione e smarrimento, una risposta negativa. La cantante ha poi spiegato il perché non è vaccinata, dichiarando di avere dei problemi di salute che non le hanno consentito di farlo prima, per poi aggiungere: "Trovo vergognoso dovermi giustificare". In suo supporto, poi, è arrivata Milly Carlucci, che ha dichiarato di non poter chiedere per questioni di privacy se un concorrente sia vaccinato o meno. A questa si aggiunge anche la risposta dei vertici Rai, i quali hanno dichiarato: "Non possiamo costringere dipendenti e conduttori a vaccinarsi".