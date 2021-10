“Mietta non sei vaccinata?”, la cantante non risponde a Selvaggia Lucarelli: perché? Scoppia il caso Mietta. Selvaggia Lucarelli chiede alla cantante: “Sei vaccinata” ma non riceva risposta: “Ti vedo sulla difensiva, Mietta. Ci stai dicendo qualcosa?”. E ancora: “Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati, chi non è vaccinato mette a rischio la salute di noi tutti”. Serve un chiarimento.

A Ballando con le Stelle 2021 è scoppiato il caso Mietta. La cantante non è potuta essere presente alla seconda puntata perché positiva al Covid-19. Nel corso della serata, Milly Carlucci ha effettuato un secondo collegamento anche con Maykol Fonts, scongiurando per lui il pericolo di un contagio dato il tempone con esito negativo. Ma è scoppiata la grana Mietta. Selvaggia Lucarelli le ha chiesto: "Mietta ma non sei vaccinata?". E la cantante ha tergiversato: "Ma perché adesso dobbiamo parlare di questo?". "Ti vedo sulla difensiva, Mietta. Ci stai dicendo qualcosa", ribatte Selvaggia che sembra aver toccato un nervo scoperto.

Perché Mietta non chiarisce?

C'è una concorrente no vax nel cast di Ballando con le stelle 2021? Se così fosse, sarebbe un problema. Nel programma di punta del servizio pubblico, una concorrente non vaccinata non è solo un pericolo per tutto il cast e tutta la troupe, ma è anche un messaggio che passa assolutamente sbagliato. La Rai – in assenza di intervento da parte di Mietta – dovrebbe immediatamente chiedere spiegazioni e chiarire la posizione di Mietta. Così come Milly Carlucci dovrebbe ufficialmente prendere una posizione.

Fabio Canino ferma l'applauso

"Ma perché dobbiamo parlare di questo?" dice Mietta nel rispondere a Selvaggia Lucarelli che incalza. Dal pubblico stava per partire un applauso e Fabio Canino si gira verso il pubblico e stoppa l'applauso: "Ma che vi applaudite?". Selvaggia Lucarelli spiega:

Leggi anche Cosa è successo tra Selvaggia Lucarelli e Morgan 12 anni fa e perché la giornalista ce l'ha con lui

Siamo tutti qua. È un'occasione anche di contatto fisico la vostra. È un programma in cui ci si tocca, si suda, si sta insieme. Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati, chi non è vaccinato mette a rischio la salute di noi tutti. Quest'anno c'è il vaccino, mi auguro che questo programma si faccia con un grande senso di responsabilità.

Già.