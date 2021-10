Mietta assente alla seconda puntata di Ballando con le stelle: positiva al Covid Che fine ha fatto Mietta? Mietta è la grande assente della seconda puntata di Ballando con le stelle 2021. Non è potuta essere in studio perché è risultata positiva al Covid-19: “Sto bene e senza sintomi, ma sono positiva”. Milly Carlucci si è collegata con lei: “In serata ci arriverà il responso del tampone di Maykol Fonts”.

Che cosa è successo nella seconda puntata di Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha spiegato che Mietta è risultata positiva al Covid-19 e che sono in attesa dell'esito del tampone per Maykol Fonts: "Mancano Mietta e Maykol Fonts. Sono in collegamento con noi perché purtroppo è risultata positiva". La conduttrice si è collegata dall'albergo con Mietta che ha voluto rassicurare il pubblico: "Non ho sintomi ma sono comunque positiva". Il prossimo step è capire se anche Maykol Fonts sia positivo. Milly Carlucci, in apertura di puntata, ha dichiarato che saranno resi noti i risultati del tampone. La speranza è che il ballerino possa risultare negativo, onde evitare un nuovo processo di controlli e lo spettro di possibili rinvii.

Mietta aveva stupito nella prima puntata

Mietta aveva stupito tutti nella prima puntata di Ballando con le Stelle, al punto da risultare nel podio insieme a Morgan (con Arisa grande vincitrice di puntata). I giudici Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, capitanati da Carolyn Smith avevano apprezzato tantissimo la performance della coppia formata dalla cantante e da Maykol Fonts. Anche per questo motivo, l'assenza della cantante di "Vattene amore" è una grande perdita per Ballando con le stelle. Lo scorso anno, il programma di Milly Carlucci è stato letteralmente falcidiato dal Coronavirus tra rinvii, contagi e ricadute.