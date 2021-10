Milly Carlucci sul caso Mietta: “Per privacy non possiamo sapere chi è vaccinato e chi no” La conduttrice di Ballando con le Stelle interviene sul caso nato nel corso della puntata del 23 ottobre da una domanda di Selvaggia Lucarelli a Mietta rispetto al vaccino di quest’ultima. Milly Carlucci precisa: “Noi non possiamo sapere chi è vaccinato e chi no”, ma sottolinea la severità dei controlli stringenti effettuati in Rai.

A cura di Andrea Parrella

La prima polemica della nuova edizione di Ballando con le Stelle è, manco a dirlo, relativa al Covid. Il caso Mietta, risultata positiva e, stando a quanto emerso, non vaccinata, continua a tenere banco, così a distanza di pochi giorni è Milly Carlucci in persona a fornire chiarimenti sulla situazione.

Mietta e il vaccino, il commento di Milly Carlucci

La conduttrice è intervenuta con un video pubblicato sui social, chiarendo l'ovvio, ovvero ribadendo le misure di sicurezza rigorosissime adottate dalla Rai e dalla produzione:

Noi per entrare in Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro, esibiamo all'ingresso il nostro green pass e abbiamo misurazione temperatura. Inoltre, per maggiore sicurezza, facciamo due tamponi rapidi a settimana. Secondo la legge attuale, con il green pass siamo a posto, perché è il solo strumento per accedere a luoghi collettivi. Non è possibile, per ragioni di privacy, indagare sull'origine del green pass, che può nascere da vaccinazione o, per i non vaccinati, da un tampone ogni 48 ore. Per quanto riguarda Mietta, lei è positiva, sta a casa e dovrà attendere di negativizzarsi, Michael sta benissimo, ha fatto due tamponi rapidi e un molecolare negativi, ma dovremo aspettare i termini di legge per il suo rientro a lavoro.

La polemica di Selvaggia Lucarelli su Mietta

Come molti sapranno, nel corso della seconda puntata del 23 ottobre, si era creato un caso attorno alla positività di Mietta, impossibilitata a prendere parte al programma proprio come il suo partner Michael Fonts. Era stata Selvaggia Lucarelli a chiedere senza mezzi termini a Mietta se fosse vaccinata, ricevendo una risposta vaga da parte della cantante e scatenando così un caso. In quell'occasione Milly Carlucci aveva risposto alla giornalista presumendo che tutti i concorrenti fossero vaccinati, ma specificando proprio di non poterlo assicurare.

Memo Remigi ha avuto un contatto con un positivo

Non solo Mietta, un altro concorrente di Ballando con le Stelle alle prese con il Covid è Memo Remigi. Il caso del cantante è però diverso, dato che Remigi non è positivo, ma solo in isolamento, come racconta la conduttrice: "Per quanto riguarda Memo Remigi sono circolate notizie totalmente false, lui ha fugacemente incontrato una persona positiva ed è entrata nel tracciamento di questa persona. Ha fatto tutti i test risultando negativo e stiamo attendendo di sapere quando e come possa rientrare nel nostro cast. Facendo corna e bicorna, come dice Totò, al momento sta bene".