Ballando con le stelle 2021: Bianca Gascoigne vince la quinta puntata, Mietta eliminata: la classifica Bianca Gascoigne con il suo tango emozionante vince la quinta puntata di Ballando con le stelle. Non supera la serata Mietta che, pur essendo tornata in studio dopo l’isolamento per via del Covid, non si è esibita regolarmente in gara ed è stata eliminata.

A cura di Giulia Turco

Bianca Gascoigne ha vinto la quinta puntata di Ballando con le stelle, dominando la classifica con un primo posto garantito dai suoi 78 punti. Il tesoretto accumulato da Claudia Gerini ballerina per una notte, ha salvato Valeria Fabrizi inizialmente al quinto posto della classifica, portandola fino al secondo posto. Eliminata Mietta in coppia con Maykel Fonts, che nonostante fosse rientrata in studio dopo essersi negativizzata dal Covid, non si era esibita in gara con gli altri concorrenti. Una serata particolarmente carica di tensione, a partire dallo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, quello tra la giornalista e Federico Lauri, oltre alle emozioni vissute con la coreografia di Shallow cantata da Arisa e quella di Valeria Fabrizi nei panni di suor Costanza.

La classifica finale della 5 puntata: le pagelle dei giudici e il voto del pubblico

La classifica della quinta puntata è il risultato del giudizio della giuria sulle performance della serata, unito alle preferenze del pubblico che ha votato da casa tramite i profili social ufficiali di Ballando con le stelle.