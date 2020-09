Ecco la prima immagine ufficiale di Lady Diana Spencer in The Crown 4. La quarta stagione della serie che racconta le vicende dei Reali d'Inghilterra tornerà su Netflix a partire dal 15 novembre 2020. Emma Corrin è l'attrice che interpreta la principessa in questa stagione e lascerà il posto a Elizabeth Debicki nella quinta e nella sesta stagione. Tra le altre novità, a partire dalla quarta stagione, ci sarà Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher.

La trama della quarta stagione

Siamo alla fine degli anni Settanta. La regina Elisabetta (Olivia Colman) e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono, cercando la moglie giusta per il principe Carlo (Josh O'Connor). Sono gli anni delle politiche austere di Margaret Thatcher (Gillian Anderson), che diventa la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro. Situazioni di tensione che si inaspriscono quando la premier conduce il paese nella guerra delle Falkland. La storia d'amore tra Carlo e Lady Diana Spencer (Emma Corrin) fornisce una distrazione ideale a tutto il popolo britannico, ma all'interno la famiglia è più che mai divisa.

Il successo di The Crown

La storia del regno di Elisabetta II e della sua lotta tra il privato e il pubblico è stata una delle principali serie pubblicate da Netflix nella sua giovane storia. La serie ha il merito di concentrarsi non soltanto sugli intrighi della famiglia, sulle storie d'amore e, banalmente, sulla monarchia, ma parla di intere generazioni, di un mondo che cambia per affacciarsi verso un nuova era. Nella quarta stagione ci sono anche Helena Bonham Carter nel ruolo della Principessa Margaret e Tobias Menzies in quello del Duca di Edinburgo. Josh O'Connor è il Principe Carlo, Erin Doherty è la Principessa Anna, Emerald Fennell è Camilla Parker Bowles, Marion Bailey è la Regina Madre, Georgie Glen è Lady Fermoy, Tom Byrne è il Principe Andrea, Angue Imrie è il Principe Edoardo e Charles Dance è Lord Mountbatten.