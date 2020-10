Sarà disponibile a partire dall'8 ottobre 2020, su Netflix, l'attesa serie The Haunting of Bly Manor. Nel 2018, The Haunting of Hill House diventò uno dei successi più inaspettati per la piattaforma di contenuti on demand e adesso, a due anni di distanza, ci riprova con la stessa squadra, lo stesso regista Mike Flanagan e (quasi) lo stesso cast. Anche questa volta si pesca a piene mani dalla letteratura classica di genere. Se il primo capitolo era l'adattamento del romanzo di Shirley Jackson, L'incubo di Hill House, ora è il popolarissimo romanzo di Henry James Il giro di vite a essere adattato in una serie tv composta da dieci episodi e costruita per la fruizione in binge-watching.

La trama della serie Netflix

Il romanzo da cui è tratta la serie tv è classificato come un horror gotico. Protagonista è una governante che, nell'occuparsi di due bambini in una magione nella campagna inglese, finisce per convincersi che questi siano posseduti da due anime malvagie e defunte.

Il cast della serie Netflix

Il cast di The Haunting of Bly Manor include Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith e Amelia Eve.

Quanti episodi ci sono

Ma quanti episodi ci sono in The Haunting of Bly Manor? La serie tv horror di Netflix si compone di nove episodi da cinquanta minuti ciascuno circa. Gli appassionati della stagione precedente, The Haunting of Hill House, noteranno certamente che questa stagione si compone di un episodio in meno. Possiamo assicurare che non per questo, sarà meno terrificante.

A che ora esce la serie su Netflix

A che ora esce la serie The Haunting of Bly Manor su Netflix? Come i principali titoli del colosso di contenuti on demand, l'orario di uscita è a partire dalle ore 9:00 del mattino. Ecco perché, per non perdersi la possibilità di guardarlo prima della maggioranza degli utenti, evitando così spoiler fastidiosi sui social network, conviene puntare la sveglia per le nove del mattino.