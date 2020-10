Il 15 novembre arriverà la quarta e attesissima stagione di The Crown, la serie originale Netflix incentrata sulla storia della famiglia reale inglese e che ha appassionato milioni di appassionati in tutto il mondo. Solo poche ore fa è stato pubblicato il teaser trailer del quarto capitolo di questa nuova stagione, dove sono riassunti i punti salienti di quello che vedremo a partire dal prossimo mese: l'amore tra Carlo e Diana Spencer, il matrimonio, gli scontri politici e le immancabili tensioni familiari.

La trama della quarta stagione

Siamo alla fine degli anni Settanta. La regina Elisabetta e la famiglia sono impegnati a garantire la linea di successione al trono, cercando la moglie giusta per il principe Carlo. Sono gli anni delle politiche austere di Margaret Thatcher, che diventa la prima donna a ricoprire la carica di primo ministro. Situazioni di tensione che si inaspriscono quando la premier conduce il paese nella guerra delle Falkland. La storia d'amore tra Carlo e Lady Diana Spencer fornisce una distrazione ideale a tutto il popolo britannico, ma all'interno la famiglia è più che mai divisa.

Le new entry della nuova stagione

Questa è la prima stagione nella quale compare anche Lady Diana Spencer e che inizierà a raccontare anche le vicende degli eredi della corona, che verranno approfondite ancor più chiaramente nelle successive stagioni di The Crown. Come annunciato dalla piattaforma e dal creatore di The Crown, Peter Morgan, il racconto proseguirà fino ad una sesta stagione: "È diventato presto chiaro che per rendere giustizia alla ricchezza e alla complessità della storia dovevamo tornare al piano originale e fare sei stagioni" ha dichiarato l'autore. Intanto, nella quarta stagione in uscita a novembre, troveremo nei panni di Elisabetta II ancora Olivia Colman, che aveva già raccolto il testimone da Claire Foy nella terza stagione. Torneranno anche Tobias Menzies e Helena Bonham Carter, rispettivamente nei panni del principe Filippo e della principessa Margaret. Vedremo inoltre le new entry Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher ed Emma Corrin in quelli di Lady Diana. Nella quinta e sesta stagione a interpretare la regina sarà invece Imelda Staunton.