Tra i film di stasera lunedì 28 dicembre c'è "La Bella e la Bestia" su Rai Uno, il remake in live-action del celebre classico Disney del 1991. Il film, girato da Bill Condon, ha come protagonisti Emma Watson, nel ruolo di Belle, e Dan Stevens nel ruolo de La Bestia, e racconta la romantica storia di una ragazza bella e giovane che diventerà prigioniera di un castello spaventoso. Belle riuscirà però a scorgere la bellezza e la gentilezza in luoghi e persone che, solo apparentemente, sembrano non possedere.

Gli altri film che andranno in onda questa sera saranno la commedia "Pixels" su Rai Due, il film d'azione "Il Cavaliere Oscuro" su Italia Uno e il film drammatico "Christmas Magic – Un magico Natale"su La5.

Tra i programmi di stasera 28 dicembre 2020 segnaliamo la prima puntata della seconda stagione della miniserie "Maria Antonietta" su Rai Tre, il programma di approfondimento "Quarta Repubblica" su Rete Quattro e il reality show "Grande Fratello Vip" su Canale 5, la cui fine è stata ulteriormente prolungata. Anche la puntata di questa sera si preannuncia ricca di sorprese, colpi di scena e di ospiti d'eccezione: Maria De Filippi entrerà nella Casa, anche se virtualmente!

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Rai Uno

21:25: La Bella e la Bestia (Film fantastico)

La Bella e la Bestia (Film fantastico) 23:40: Overland 21 Groenlandia – Tra giganti di ghiaccio e antiche leggende (Documentario)

Overland 21 Groenlandia – Tra giganti di ghiaccio e antiche leggende (Documentario) 00:40: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:15: Il caffè di Rai 1 (Programma culturale)

Rai Due

21:20: Pixels (Film commedia)

Pixels (Film commedia) 23:10: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:35: Gosthbusters – Acchiappafantasmi (Film d'azione)

Gosthbusters – Acchiappafantasmi (Film d'azione) 01:15: N.C.I.S. New Orleans – "Scosse di assestamento" (Serie tv)

Rai Tre

21:20: Maria Teresa 2 (Miniserie)

Maria Teresa 2 (Miniserie) 23:05: Tg Regione (Programma di informazione)

Tg Regione (Programma di informazione) 23:10: Tg 3 (Programma di informazione)

Tg 3 (Programma di informazione) 23:25: Premio Tenco 2020 (Evento)

Stasera in TV su Mediaset

Rete Quattro

21:20: Quarta Repubblica (Programma di approfondimento)

Quarta Repubblica (Programma di approfondimento) 00:47: La rivincita di Natale (Film drammatico)

La rivincita di Natale (Film drammatico) 02:44: Tg 4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione)

Tg 4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione) 03:04: La zia d'America va a sciare (Film commedia)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality show)

Grande Fratello Vip (Reality show) 01:00: Tg 5 – Notte (Programma di informazione)

Tg 5 – Notte (Programma di informazione) 01:35: Striscia la notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta)

Striscia la notizia – La voce dell'insofferenza (Programma di inchiesta) 02:01: Squadra Antimafia 5 (Serie tv)

Italia Uno

21:20: Il Cavaliere Oscuro (Film d'azione)

Il Cavaliere Oscuro (Film d'azione) 00:40: Batwoman – Nascita di una leggenda (Serie tv)

Batwoman – Nascita di una leggenda (Serie tv) 01:26: I Griffin – "Uno scrittore… in erba" (Sitcom animata)

I Griffin – "Uno scrittore… in erba" (Sitcom animata) 01:48: I Griffin – "Fondatore di Quahog" (Sitcom animata)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Bloodshot (Film di fantascienza)

Bloodshot (Film di fantascienza) 23:10: Shall we dance? (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Rai Movie

21:10: I giganti del West (Film western)



23:00: Zorro (Film d'avventura)

Rai Premium

21:20: Una pallottola nel cuore (Fiction)

23:10: La musica del silenzio (Film biografico)

Rai Storia

21:10: Italia – Viaggio nella Bellezza (Documentario)

22:05: Leonardo Da Vinci – L'ultimo ritratto (Documentario)

La5

21:10: Christmas Magic – Un magico Natale (Film drammatico)



22:55: Un marito di troppo (Film commedia)

La7

21:15: Atlantide – Pantani, Vita e Morte di un Pirata (Documentario)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Professor T. – "Serial Killer – Parte II" (Serie tv)

22:30: Professor T. – "Sensi di colpa" (Serie tv)

TV8

21:30: Das Boot – "L'incarico" (Serie tv)



22:40: Das Boot – "Nuovi ordini" (Serie tv)

Real Time

21:20: Vite al limite – "Ashley" (Docureality)

23:05: Viti al limite – "Alicia" (Docureality)

Cielo

21:15: Lezioni di piano (Film sentimentale)

23:30: Sesso prima degli esami (Documentario)

Nove

21:30: The best of Aldo, Giovanni e Giacomo (Show)

23:35: Natale con Fratelli di Crozza (Programma satirico)

Paramount

21:10: Chiamatemi Babbo Natale (Film commedia)

22:50: Un dolce Natale (Film commedia)

Iris

20:58: 42 – La vera storia di una leggenda americana (Film biografico)

23:36: Get on Up – La storia di James Brown (Film biografico)

Dmax

21:25: River Monsters – La leggenda di Loch Ness (Documentario)

23:15: WWE Raw (Programma di wrestling)

Focus

21:15: Ancient Discoveries (Documentario)

23:15: Universo ai raggi X (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. – NY: "Seth e Apep" (Serie tv)

22:00: C.S.I. – NY: "Amore e sangue" (Serie tv)