Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 dicembre 2020 non mancheranno le sorprese, ordite per i vipponi da Alfonso Signorini che, stavolta, ha voluto come ospite un personaggio d'eccezione: Maria De Filippi. La conduttrice non è mai stata particolarmente avvezza alle ospitate televisive, ma negli ultimi tempi ha abbattuto il muro delle sua riservatezza e ha messo piede anche in altri programmi che non fossero i suoi. Amatissima dal suo pubblico, la padrona di casa di Canale 5 sarà in collegamento con il noto reality show.

Maria De Filippi sarà in collegamento

Stando a quanto riportato da TvBlog, l'ospitata di Maria De Filippi non è stata concertata con gli autori dello show che, quindi, hanno preferito lasciare carta bianca alla protagonista della tv, libera di gestire a suo piacimento il suo intervento. L'entrata, anche se virtuale, nella casa più spiata d'Italia sarà di sicuro una sorpresa per i vip che potranno salutare una delle beniamine del pubblico italiano e, magari, seguire i preziosi consigli che avrà da dargli.

Ex tronisti e volti di Temptation al GF

Non dimentichiamo, infatti, che proprio nella dimora di Cinecittà, ci sono alcuni dei vip che hanno avuto modo di lavorare fianco a fianco con la De Filippi. Parliamo in primis di Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Sonia Lorenzini che hanno partecipato a Uomini e Donne e due di loro proprio tramite il dating show di Canale 5 hanno trovato l'amore. Insieme a loro ci sono anche le new entry del cast: Andrea Zenga e Carlotta Dell'Isola che hanno partecipato a due diverse edizioni di Temptation Island. L'ipotesi più probabile è che la conduttrice possa rivolgersi principalmente a loro, parlando dei loro percorsi, oppure potrebbe far da mediatrice per quello che è uno degli incontri più attesi della settimana: quello tra Andrea Zelletta e la fidanzata, Natalia Paragoni, che in questi giorni ha adottato un comportamento a dir poco sospetto.