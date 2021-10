“Il voto social di Tale e Quale Show favorisce Pierpaolo Pretelli”, nel mirino lo show di Rai1 È polemica sul voto social consentito a Tale e Quale Show a partire da quest’anno. A sollevare il caso sono gli spettatori del programma, preoccupati che il maggiore riscontro social del quale gode Pierpaolo Pretelli rischi di favorirlo nella gara rispetto agli altri concorrenti. E c’è chi chiede al conduttore Carlo Conti di abolire tale novità.

A cura di Stefania Rocco

È polemica sull’introduzione del voto social a Tale e Quale Show. Lo strumento voluto da Carlo Conti per il suo programma in onda su Rai1 sembrerebbe favorire in particolar modo quei concorrenti che godono di un numeroso seguito sui social, Pierpaolo Pretelli in particolare. Si tratta di una novità assoluta proposta dal programma quest’anno. Il rischio, però, è costituito dalla possibilità concessa agli utenti di votare il proprio preferito attraverso i social senza tenere conto della qualità dell’esibizione.

Il voto social a Tale e Quale Show

Il voto social è una delle novità previste a Tale e Quale Show quest’anno (un’altra è la presenza di Cristiano Malgioglio in giuria che ha arricchito il programma di giudizi taglienti precedentemente inesistenti). Per la prima volta nella storia del talent show condotto da Carlo Conti, al pubblico a casa è stata data la possibilità di esprimere una preferenza attraverso gli account Twitter e Facebook del programma. I tre concorrenti più votati sui social guadagnano punti utili a scalare la classifica. Ed è proprio in questo modo che tale modalità di voto rischia di sovvertire l’ordine di comparizione in classifica al di là del merito dei concorrenti in gara e della qualità delle singole esibizioni.

La proposta: abolire il voto social a Tale e Quale Show

Sono numerose le proposte che il pubblico ha avanzato affinché la produzione del talent show di Rai1 abolisca questa nuova modalità di voto o ne limiti l’influenza, impedendo ai voti arrivati dal pubblico a casa d modificare la classifica. Nel mirino, in particolare, sono finiti i voti che sistematicamente, puntata dopo puntata, consentono a Pierpaolo Pretelli di guadagnare posizioni in classifica. Per il momento, tuttavia, la produzione del talent non si è ancora espressa circa la possibilità di intervenire con un cambiamento che riporti all’origine il sistema di voto di Tale e Quale Show.