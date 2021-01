Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, torna a parlare del rapporto tra l’ex velino e Giulia Salemi nato nella Casa del Grande Fratello Vip e preceduto da un’attrazione mai concretizzatasi per Elisabetta Gregoraci. Intervistato da Novella2000, il fratello di Pierpaolo conferma la sua preferenza per la ex moglie di Flavio Briatore. E aggiunge che nel rapporto con Giulia sarebbe prematuro parlare di amore:

Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene.

“Pierpaolo in finale? Una storia d’amore non basta”

Giulio torna sulle dichiarazioni della madre che, entrata nella Casa del Gf Vip, aveva esortato Pierpaolo a non dedicare tutte le sue attenzioni alla storia con Giulia, consigliandogli di aprirsi al resto del gruppo di concorrenti. Consigli che il più giovane tra i fratelli Pretelli condivide, ritenendo che non basti la relazione con Giulia a garantire a Pierpaolo la finale:

No. Una storia d’amore non basta. Fin quando non uscirà il lato eclettico di Pierpaolo, vedo improbabile per lui arrivare in finale. Mi auguro che lo capisca. Mia mamma non è stata proprio chiarissima con Pierpaolo. In realtà, osservando suo figlio dalla TV, lo ha solo esortato a non esagerare con le effusioni con Giulia, e di godersi di più il programma con tutti gli altri componenti. Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.

in foto: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nel riquadro Elisabetta Gregoraci.

“Pierpaolo ci ha riprovato con Ariadna, non c’è stato verso”

Infine, Giulio conferma quanto già dichiarato dal fratello qualche tempo fa a proposito del riavvicinamento all’ex compagna Ariadna Romero, madre di suo figlio Leo: “Ha tentato di riavvicinarsi ad Ariadna, ma non c’è stato verso. Non ho capito se è ancora innamorato di lei o è solo affetto perché è la madre di suo figlio”.