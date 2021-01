Ariadna Romero vuota il sacco e confessa la sua verità su Pierpaolo. La loro storia durata circa due anni e dal loro legame è nato il piccolo Leo, che oggi li tiene uniti nonostante l'amore sia giunto al capolinea. Ormai anche Pierpaolo sembra aver archiviato la sua ex. La bellissima modella cubana ha smentito ogni possibile ritorno di fiamma: "Non è l'uomo che vorrei nella mia vita" e nel corso di un'intervista a Casa Chi ha deciso di raccontare il vero motivo per cui tra di loro non ha funzionato.

Ariadna Romero racconta la sua verità

Intervistata da Casa Chi, Ariadna Romero ha ceduto e ha confessato perché ha capito che Pierpaolo non è l'uomo della sua vita. Dopo un periodo di crisi lo scorso maggio la modella è volata a Miami: "Per lasciargli il tempo di riflettere su quello che voleva davvero". Lui, a più riprese, sarebbe corso da lei promettendole amore e stabilità, ma poi avrebbe sempre dato la priorità alla sua carriera, lasciandola sola e disillusa:

Mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell'estate. Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla. Finito il programma mi ha detto di aver capito l'errore e che aveva bisogna di me. Poi, ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita davvero. Non riesco più a provare un sentimento per lui.

Ariadna Romero su Pierpaolo e Giulia Salemi

"Ormai non ci sto capendo più niente neanche io!", scherza alla domanda su cosa pensi del nuovo rapporto tra Pierpaolo e Giulia Salemi. Ariadna pensa al piccolo Leonardo, spiegando di voler tutelare l'immagine della sua famiglia. "Io non ho ancora presentato nessuno a mio figlio, quando lo farò sarò l'uomo definitivo. Finora Pierpaolo ha fatto lo stesso…". Fino a quando nella casa del GFVip si lasciando andare alla passione con Giulia Salemi, e spingendosi forse oltre i limiti, come gli ha fatto notare la madre Margherita entrata nella casa. Oggi Ariadna sa quali sono le sue priorità: "È vero che durante il lockdown mi ha corteggiata da zero, ma voglio solo far avere un papà e una mamma anche a mio figlio". E chiarisce: "Non penso che lui sia innamorato di me, come io non sono innamorata di lui".