Nicolò Zenga benedice il rapporto nato tra il fratello Andrea e Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip. L’amore tra i due è sbocciato a sorpresa. Andrea aveva già palesato il suo interesse nei confronti di Rosalinda ma l’attrice aveva frenato le attenzioni dell’uomo perché ancora indecisa in merito al rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli, suo compagno da 10 anni. Dopo che quest’ultimo aveva chiesto di non essere più nominato al GF, nemmeno dalla fidanzata, qualcosa in Rosalinda è cambiato e la concorrente nella notte ha baciato Andrea.

Cosa pensa Nicolò Zenga dell’amore tra Andrea e Rosalinda Cannavò

Nel corso dell’ultimo GF Vip Party, Nicolò è stato chiamato a dire la sua in merito al rapporto tra il fratello e Rosalinda Cannavò. “Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo!”, ha dichiarato senza nascondere la sorpresa, “Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va‘. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”.

in foto: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono baciati

Il rapporto tra Rosalinda e Andrea ha colto di sorpresa gli spettatori del Grande Fratello Vip. Nato in sordina, è sbocciato a poche settimane dalla finale del reality. Andrea era stato il primo a manifestare un certo interesse nei confronti della Cannavò, pur avendo chiarito fin dal primo momento che avrebbe rispettato i tempi della coinquilina e soprattutto il rapporto che lei da anni vive fuori dalla Casa. Le cose sono cambiate velocemente quando Giuliano Condorelli, ex fidanzato della Cannavò, ha deciso di prendere pubblicamente le distanze dalla fidanzata e dal programma, chiedendo che non fosse più fatto il suo nome. A distanza di qualche ora da quel momento, è arrivato il primo bacio tra Rosalinda e Andrea.